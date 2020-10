Julien Bert et Hilona sont fiancés : impressionnante demande en mariage !

Comblée, l'ancienne candidate de l'émission 10 couples parfaits a partagé en story la demande en mariage de Julien ainsi que sa magnifique bague de fiançailles. Sur Instagram, elle a écrit amusée : "Pour la vie (j'ai dit oui parce que c'était une grosse bague sinon je serais partie)". De son côté, l'ancien candidat de télé-réalité a publié un cliché de sa demande. "Je te fais une promesse et je la respecterai", écrit-ilen légende. Un mariage très attendu par les fans du couple, qui s'était rencontré dans l'émission Les princes et les princesses de l'amour en 2019.

En couple depuis un an, Julien et Hilona ont récemment fêté leur premier anniversaire de couple, le 20 septembre dernier. À cette occasion, l'ex d'Ilan avait écrit une tendre déclaration d'amour à Julien sur Instagram : "Joyeux anniversaire mon amour, 1 an, c'est rien comparé à ce qui nous attend, je t'aime plus fort que tout, merci de m'aimer moi et juste moi, de me faire comprendre que je suis là seule importante à tes yeux, on a eu des hauts et des bas mais c'est nous, c'est tout y aura jamais rien de normal et c'est pour ça que je t'aime pour toujours et à jamais." Des mots qui prennent aujourd'hui tout leur sens...