Julien Bert et Hilona : Cambriolés en pleine nuit, "On s'est fait braquer"

Encore sous le choc, Julien Bert et Hilona ont été victimes d'un cambriolage en pleine nuit alors qu'ils dormaient sur un bateau situé sur le port de Saint-Tropez. Déjà effondrée suite à la mort d'un membre de sa famille, l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour a pris la parole sur Instagram pour raconter sa mésaventure le 22 août 2020. "Depuis lundi c'est pas trop la joie, on a vécu un enterrement dans ma famille. (...) Du coup, on était pas très bien on a décidé d'aller faire l'anniversaire de ma meilleure amie à Saint-Tropez sur un bateau. Le soir, on est parti dormir sur un bateau qui était sur le port de Saint-Tropez. On s'est fait braquer, cambrioler je sais pas comment on peut dire vu qu'on était là." révèle-t-elle, à la fois triste et en colère. Rassurante, la jeune femme confie que Julien et elle n'ont aucune blessure toutefois elle explique ne pas comprendre comment les cambrioleurs ont pu s'introduire sur le yacht. Très remontée, la jeune femme explique qu'elle compte bien retrouver les cambrioleurs et assure à ses followers les tenir au courant de cette affaire.

Hilo, c'est un vrai soldat

De son côté, Julien Bert a publié un court message en story Instagram suite à ce cambriolage. "Merci à tous, nous avons vécu un moment difficile mais nous sommes beaucoup plus forts que ça. Hilo et moi sommes prêts à affronter le monde et continuer le cours de notre vie avec tous les projets en cours, merci du soutien à tous, je vous dit juste que Hilo c'est un vrai soldat." écrit-il, choqué mais toujours très admiratif de sa chérie Hilona. Désormais partis à Mykonos, le couple va pouvoir se reposer après ces événements difficiles et traumatisants. Malgré tout, Hilona confie sur Snapchat avoir encore du mal à dormir suite à cette agression. "On ferme les portes à clé, on met des alarmes partout, on prend des vigiles, maintenant on fait plus attention qu'avant."