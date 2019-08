Les Princes de l'amour : Une ex-candidate fiancée

Adrien Laurent rime avec Prince charmant. Pourtant, ce n'est pas avec son ancien petit ami qu'elle finira sa vie à cause de ses nombreuses infidélités. Le 14 février 2019, à l'occasion de la Saint-Valentin, la candidate des Princes et princesses de l'amour Elsa Dasc a révélé à ses abonnés être en couple avec un certain Arthur.

"A défaut de pas avoir trouvé de prince j'ai trouvé bien mieux. Cet homme me rend heureuse et fait ressortir en moi que le meilleur. Ça valait le coup d'attendre, peu importe ce que j'ai traversé avant, maintenant avec toi tout prend son sens. Je t'aime de tout mon coeur et je suis heureuse de vous présenter, mon roi, Arthur", avait-elle écrit en légende d'un diapo photos de son compagnon et elle. Depuis, elle se plaît à partager des moments complices avec Arthur. Et celui qu'elle a publié ce jeudi 29 août restera l'un des plus beaux.

Après avoir été une princesse, Elsa Dasc s'apprête à se mettre dans la peau d'une reine puisque son roi Arthur l'a demandée en mariage. "C'est avec émotion que j'ai dis oui à cet homme d'exception qui illumine ma vie. Merci de me rendre heureuse et meilleure chaque jour. Je te promets de prendre soin de toi autant que tu as su prendre soin de moi. Je vous souhaite à tous de trouver le véritable amour. Je t'aime et ça pour la vie", a-t-elle fait savoir alors qu'elle a posté une photo sur laquelle elle est allongée sur un lit, sa belle bague en premier plan. Un bijou argenté et fin serti de diamants.

C'est à l'occasion d'un voyage aux Seychelles qu'Arthur a fait sa demande. Un moment digne des plus grandes comédies romantiques qui est beau, mais insupportable également pour certains tant ça dégouline d'amour.