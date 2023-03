"Elle me mettait des tartes" : Julien Bert brise enfin le silence et répond aux accusations de violence d'Hilona Gos

Julien Bert le dit : il n'a jamais battu Hilona et est prêt à tout pour le prouver. Mardi 28 février 2023, au cours de la soirée, le jeune homme a à son tour posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, spécialement créée pour l'occasion. Dans un décor des plus sobres et sans faire aucun montage, l'ancien candidat de télé-réalité est revenu sur sa relation avec la jeune femme. S'il avoue sans mal que cette dernière a été on ne peut plus toxique et que des insultes ont souvent fusé, il assure néanmoins qu'il n'a jamais levé la main sur sa compagne de l'époque.

C'est donc dans une vidéo de plus de 13 minutes que Julien Bert a tenu à mettre les choses au clair. Selon lui, c'est Hilona elle-même qui se serait montrée violente à son égard. "Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part ! Les seuls échanges physiques qu'on a eu c'est quand elle me mettait des tartes, elle venait sur moi. J'ai des limites, une patience, donc je la repoussais", a-t-il raconté avant de préciser que la jeune femme lui avait cassé le plancher orbital et le nez en lui lançant un Iphone dans le visage. Dévasté par ces accusations, Julien Bert a ensuite fondu en larmes. Désormais heureux après avoir vécu de nombreux drames personnels, il ne comprend pas pourquoi Hilona décide de ruiner à nouveau sa vie...

Je me sens sale

"Je commence à aller mieux, je suis bien entouré, j'ai des gens incroyables autour de moi, une personne en particulier (sa nouvelle compagne Mélanie Dedigama, ndlr). Je passe de très bons moments, on fait plein de choses incroyables et j'essaye de reprendre goût à la vie, (...) et comme par hasard, elle veut parler de tout ça, deux ans et demi après", a-t-il déploré au bord des larmes avant d'ajouter : "Je me sens tellement sale, mais sale. J'ai l'impression que lorsque je sors dans la rue, les gens se disent : 'Oh, il bat les femmes.'"

Julien Bert termine sa vidéo en assurant qu'il ne doit plus d'argent à la jeune femme et qu'elle n'a, par ailleurs, jamais payé son loyer. Mais le pire pour lui reste le fait que la jeune femme l'ait accusé d'avoir perdu deux bébés. Après avoir révélé qu'Hilona a fait une grossesse extra-utérine à ses 18 ans, il explique : "Tu as tout le temps un risque de perdre un enfant. Jouer de ça et dire que c'est ma faute, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Parce que ça me fait encore du mal !"

Nul doute qu'Hilona devrait répondre à son tour d'ici quelques jours...