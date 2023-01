Julien Bert et Mélanie Dedigama s'embrassent enfin mais un geste change tout, leur couple dans le flou

2023 est un nouveau souffle pour Julien Bert ! Vendredi 27 janvier 2023, le vainqueur des Cinquante et Mélanie Dédigama se sont embrassés en direct sur Instagram . De quoi redonner le sourire à celui qui a terminé l'année 2022 sur les rotules. Pour cause, le jeune homme a enchaîné les deuils. À commencer par la perte de sa grand-mère Juliette, en septembre 2022, à qui il avait rendu un touchant hommage sur son compte Instagram "Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne verrai plus ce sourire... Je t'aimerai toute ma vie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parfois, vous devez vous retrouver plus bas que terre pour vous relever encore plus fort qu'avant. Je me coupe des réseaux". Une épreuve terrible pour Julien Bert, suivie de près par le deuil de sa maman décédée en décembre 2022 : "Tu me manques déjà terriblement... La vie va être différente sans toi, je sais pas comment je vais y arriver. Je t'aime et j'espère que tu es fier de moi." avait écrit le fils éploré en story Instagram.

Heureusement, le jeune homme de 31 ans avait pu compter sur le soutien indéfectible de son acolyte rencontrée dans Les Cinquante : Mélanie Dédigama. Très proches depuis leur participation au programme de télé-réalité, les deux candidats ont vite formé un duo inséparable. Installés entre la France et Dubaï, ils ont conquis les internautes avec leurs vidéos-défis, laissant planer le doute sur leur possible relation de couple.

Un bisou qui en dit long... ou pas

Habitués à relever les défis lancés par leurs fans sur les réseaux sociaux, Julien Bert et Mélanie Dédigama avaient récemment alimenté la spéculation quant à leur couple, comme l'ont rappellé nos confrères de Voici vendredi 27 janvier 2023. Dans un live Facebook organisé dans une boutique du sud de la France, le duo avait été challengé par le propriétaire : "à 2000 personnes, un bisou ?". Défi relevé ou officialisation, leur dernière story Instagram brouille encore les pistes puisque le couple s'embrasse enfin... ou presque ! La maman de Naya a en effet positionné son pouce entre ses lèvres et celle de son compère. "Je suis toujours à un pouce dans ma vie, ça s'arrête à un pouce. Bientôt j'espère..." a déclaré Julien Bert avec humour. La prochaine fois, sans les mains ?