"Je ne sais pas comment je vais y arriver" : Julien Bert à nouveau endeuillé, il pleure une personne primordiale

Mise au courant de ce drame, Aurélie Dotremont a souhaité lui apporter son soutien. L'occasion de découvrir que son ex-compagne est également très affectée par la mort de son ancienne belle-mère qui lui a tant apporté. "Je n'ai pas pu être présente aujourd'hui pour te dire au revoir, mais je sais qu'un jour, on se reverra ma Sido. Merci pour tout cet amour que tu m'as apporté quand tu m'as recueillie chez toi jusqu'à y repeindre les murs en rose. Je n'oublierai jamais la femme et la deuxième maman que tu as été pour moi à l'époque. Ainsi que toutes les petites pensées pour moi par la suite. Je t'aime et je t'aimerais. Tu étais et restera ma préférée comme on se l'est toujours dit", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Un autre drame en septembre

Aurélie Dotremont a ensuite expliqué que son "coeur souffre fort", mais elle se rassure en se disant que celui de Sidonie (la maman de Julien Bert) est apaisé. "Alors je te laisse t'envoler pour le paradis mais certainement pas de mon coeur ni de mon esprit", a-t-elle précisé. Elle a ensuite adressé toutes ses condoléances à son ami Julien, ainsi qu'à son papa, sa soeur et tous ceux qui ont croisé la route de la défunte.

La fin d'année a été difficile pour Julien Bert et ses proches puisqu'en septembre dernier, c'est sa grand-mère Juliette, dont il était très proche, qu'il a perdue.