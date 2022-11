Le gagnant de la première saison des Cinquante dévoilé : "C'était une aventure incroyable !"

Sur Twitter, de nombreux internautes ont aussi tenu à féliciter les compétences de logique et de stratégie du jeune homme, propriétaire de sa compagnie d'investissements, JB Invest, et qui avait comparu devant le tribunal correctionnel de Paris en mai 2019 (Dans le passé, il avait été condamné à deux ans de prison dont six mois avec sursis et a écopé d'une amende de 20 000 euros pour son rôle dans une sombre affaire de drogue).

"Victoire de Julien totalement méritée !"; "Bravo Julien. Le seul pour moi de l'alliance de Maeva que je voulais bien voir gagner, donc c'est tant mieux !", "C'est Julien Bert qui mérite de gagner. il a été dans la stratégie, mais même en étant dans le clan de Maeva il n'a jamais hésité une seule fois à la remettre en place et il n'a jamais été un mouton. il a même déjà sauvé Jess. c'est pas un aigri comme Kamila" peut-on lire sur les réseaux sociaux.