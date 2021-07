Julien Bert : Bientôt un bracelet électronique à la cheville ? La rumeur enfle

Accusé d'être mêlé à un trafic de stupéfiants en 2015 et d'association de malfaiteurs, Julien Bert pourrait voir ses erreurs passées resurgir très prochainement ! D'après les informations du blogueur Aqababe, relayées par le site NextPlz, Julien Bert devra certainement porter un bracelet électronique à la cheville ! Celui qui profite de vacances de rêve en Italie avec sa fiancée Hilona, rencontrée lors de l'émission Les Princes et Princesses de l'Amour en 2019, devrait bientôt répondre de ses présumés méfaits face à la justice. Sur Instagram, Aqababe a assuré que Julien Bert devra porter un bracelet électronique l'an prochain. En story, il écrit : "Vous vous rappelez pas de son affaire de stupéfiants ? Bah ça a des conséquences".

Pour rappel, le jeune homme, propriétaire de sa compagnie d'investissements, JB Invest, avait comparu devant le tribunal correctionnel de Paris en mai 2019. L'ex-compagnon de Manon Marsault et de Milla Jasmine a été condamné à deux ans de prison dont six mois avec sursis et a écopé d'une amende de 20 000 euros pour son rôle dans une sombre affaire de drogue.

Julien Bert a fait appel de cette décision et était revenu sur cette affaire sur le plateau de Touche pas à mon poste, à l'époque. "Je suis innocent. J'aimerais que ce soit rejugé cette affaire, c'est pour ça qu'on a fait appel, parce que je ne mérite pas cette sanction. J'ai été victime de ma naïveté, ma crédulité (...) Ils (la justice, ndlr) savent que je n'ai pas transporté de drogue (...) ils savent que je n'ai rien ramené", avait-il affirmé devant Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Cette mystérieuse histoire ne semble pas toucher à sa fin.