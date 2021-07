Julien Bert et Hilona (encore) réconciliés : vidéo pour officialiser le retour de leur couple

Maeva Ghennam et Greg vont trouver de sérieux concurrents en Julien Bert et Hilona au jeu de "je me mets en couple et je romps plus vite que mon ombre". Le 18 juillet, les candidats d'Objectif Reste du monde (W9) ont révélé qu'ils s'étaient encore réconciliés.

Les deux candidats de télé-réalité ont une histoire digne des Feux de l'amour. Ils se sont mis en couple lors de la saison 7 des Princes et des princesses de l'amour, en 2019. Fous d'amour, ils s'étaient fiancés l'année suivante lors du tournage de la même émission. Mais surprise, début décembre dernier, c'est en larmes qu'Hilona était apparue sur les réseaux sociaux pour annoncer leur rupture. "Il y a des passés qui ne sont pas fait pour s'accorder. On a eu tous les deux un passé très compliqué qui fait que parfois on n'est pas d'accord, on ne peut pas s'entendre sur certaines choses. Il faut qu'on puisse aller mieux chacun de notre côté afin de pouvoir avancer parce que ça créé des conflits inutiles", expliquait notamment la jeune femme de 25 ans. Julien et elle ont fini par se réconcilier lors du tournage d'Objectif Reste du monde. Mais, une fois encore, ils ont annoncé une rupture il y a un peu moins d'un mois. "On n'est pas au fond du seau, ni elle, ni moi. Tout va bien. C'est juste la vie, c'est quelque chose qui devait arriver. On a essayé, réessayé. J'ai tout fait, tout essayé, comme vous avez pu le suivre. Et ça ne marche pas. Il ne faut pas plus forcer. C'est mieux comme ça. On ne se laisse pas en mauvais termes, il n'y a aucun problème", déclarait le candidat de 29 ans.

C'est donc en tant que célibataire que Julien Bert s'en est allé sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Il aurait d'ailleurs connu une histoire d'amour avec Océane El Himer. Mais, peu de temps après la venue d'Hilona, ils ont remis le couvert. Pour preuve, ils se sont dévoilés ensemble sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, ils ne se sont pas encore exprimés sur cette réconciliation. Il faudra probablement attendre la diffusion de l'émission pour en savoir plus.