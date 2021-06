Julien Bert et Hilona, la rupture : ils s'expliquent enfin, "on a tout essayé..."

Après une relation ponctuée de moments de bonheur et de plusieurs ruptures, Julien Bert et sa belle Hilona se quittent pour de bon. Alors que des rumeurs courent depuis déjà quelques jours, en story sur Instagram, les deux candidats de télé-réalité annoncent leur séparation définitive, chacun de leur côté jeudi 24 juin 2021.

"Voilà les petits loustics, c'est terminé avec Hilona. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. C'est la vie et c'est mieux comme ça", écrit Julien Bert. Et de poursuivre, souriant et face caméra : "On n'est pas au fond du seau, ni elle, ni moi. Tout va bien. C'est juste la vie, c'est quelque chose qui devait arriver. On a essayé, réessayé. J'ai tout fait, tout essayé, comme vous avez pu le suivre. Et ça ne marche pas. Il ne faut pas plus forcer. C'est mieux comme ça. On ne se laisse pas en mauvais termes, il n'y a aucun problème."

Julien Bert et Hilona séparés : "Au final, la vie est belle"

Le charmant blond passé par la case prison confie qu'il continuera à voir son ex-compagne malgré la séparation. En effet, le couple avait des chiens et Julien Bert continuera à les voir "très très souvent". "Ils vont me manquer terriblement", avoue-t-il. Et de conclure sur le sujet : "On ne se souhaite que du bonheur."

De son côté, Hilona, révélée dans 10 Couples parfaits en 2017 et plus récemment vue dans Objectif Reste du monde, confirme la rupture. Pas de vidéo tout sourire mais un joli texte en story sur Instagram pour s'exprimer sur le sujet. "Dans la vie, il faut savoir prendre du recul, souffler (...). La vie est trop courte pour la vivre avec de la souffrance, sachez prendre les décisions, épreuves, coups durs, douleurs ou toute chose négative comme une force. Je pensais aujourd'hui que ça allait être très dur pour moi mais au final la vie est tellement belle, il ne me reste plus qu'à la vivre, lance-t-elle. Une nouvelle vie commence et ça va être génial."

En bref, ni Julien Bert ni Hilona ne semblent très affectés. Peut-être que cette ultime séparation signe un soulagement pour les ex-amoureux qui n'ont cessé d'enchaîner les ruptures et retour ensemble...