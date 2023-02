Julien Bert accusé de violences par Hilona : une autre de ses célèbres ex révèle avoir "pris des coups"

Dimanche 26 février 2023, Hilona Gos a lâché une bombe sur YouTube. En couple avec Julien Bert pendant plusieurs années, ils ont formé l'un des couples les plus emblématiques de la télé-réalité. Mais aujourd'hui, le torchon brûle. Séparés, ils ont chacun repris leur vie de leur côté. Mais Hilona a craqué et a souhaité que la vérité éclate au grand jour... Selon ses propos, elle aurait été battue par celui qui est désormais influenceur.

Jusqu'ici silencieux, Julien Bert a décidé de s'emparer de son compte Snapchat pour s'expliquer. "Je vais prendre la parole et la prendre clairement. C'est trop bizarre ce qu'il se passe. Comme par hasard c'est quand tout va bien dans ma vie, que je suis épanoui et que je le montre sur les réseaux, et que toi tu viens de te faire quitter... C'est très très grave ce que tu viens de faire", a-t-il lâché face caméra. Dévasté par ces accusations, il accuse son ex de mentir au grand public. "J'ai mal dormi, je suis abasourdi, c'est des accusations très très graves (...) Avec une connexion, je peux accuser n'importe qui de n'importe quoi et vous allez le croire ? C'est ça ? Je vais vous rappeler un petit truc : cette relation, elle a tout fait pour y retourner, pour revenir avec moi. J'étais le père de ses enfants, elle voulait fonder une famille avec moi... Quand tu sors d'une situation difficile, tu ne remues pas ciel et terre pour y retourner, ça c'est déjà la meilleure preuve au monde", affirme-t-il.

On se battait, point.

Visiblement harcelée par ses abonnés, une autre star de télé-réalité a pris la parole concernant cette polémique. Il s'agit d'Aurélie Dotremont, qui a elle aussi été en couple avec Julien Bert, il y a de cela 8 ans. Aujourd'hui elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est de ne pas être mêlée à cette histoire. "Je vois ce qu'il sa passe mais je ne défendrais pas l'indéfendable... Ce sera mon seul mot sur le sujet. Laissez-moi en dehors de ça s'il vous plaît !", a-t-elle écrit sur Instagram avant de marteler : "Ce matin je me réveille avec 4000 messages pour savoir si j'ai été une femme battue ! J'ai pris des coups et j'en ai donné... Parfois la première ! On se battait, point. C'était il y a plus de 8 ans ! On était jeunes et je suis caractérielle, impulsive (...). Maintenant par pitié, laissez-moi vivre !"

Une situation étrange qui pourrait bien ne pas être terminée...