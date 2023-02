Diaporama : Julien Bert accusé de violences par Hilona : une autre de ses célèbres ex révèle avoir "pris des coups"

5 / 19

Il affirme qu'Hilona ment. Exclusif - Julien Bert - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Coadic Guirec-Christophe Clovis / Bestimage En ce tout début d'année 2023, et pour la 12ème année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens vont monter sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s'unir pour donner des ailes à l'association TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER. Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle dans les hôpitaux, pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Cette année encore, au cours d'un gala exceptionnel au dôme de paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes F.Dubosc, F.Peyre, A.Vizorek, la journaliste K.G.Thuram, les comédiens B.Putzulu et N.Marquay, les animateurs E.Gossuin, L.Maistret, E.Moulet, le chorégraphe K.Ouali et bien d'autres, joueront le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir © BestImage, Coadic Guirec/ Christophe Clovis / Bestimage