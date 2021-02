Hilona prête à se réconcilier avec Julien Bert ? Sa réponse tant attendue après la surprise

Hilona est-elle prête à laisser une nouvelle chance à Julien Bert ? Mercredi 10 février 2021, la jeune femme a enfin répondu à la question que tout le monde se posait.

Début décembre, les deux candidats qui se sont rencontrés en 2019 dans Les Princes de l'amour (W9) ont annoncé leur rupture. Ils s'étaient pourtant fiancés lors du tournage de la dernière saison de l'émission de télé-réalité. Mais les sentiments sont toujours présents, Julien Bert avait donc réservé une belle surprise à son ex à la fin de l'épisode du 9 février.

Mardi, les téléspectateurs ont enfin pu découvrir les images des fiançailles de Julien Bert et Hilona. Une séquence qui paraissait bien triste puisque le couple n'est plus aujourd'hui. Mais le Toulousain souhaite qu'elle lui redonne une nouvelle chance. A la fin de l'émission, il a donc enregistré un message à son attention. "Je t'aimais, je t'aime et je sais que je t'aimerai toute ma vie. J'aimerais que tu saches à quel point tu me manques, ma vie d'avant me manque (...) Si au fond de toi, il y a encore de l'amour et de l'espoir, ne serait-ce qu'une seule chance pour nous deux, mets simplement une photo de nous sur tes réseaux sociaux", lui a-t-il demandé.

Hilona répond à Julien Bert

Depuis, les internautes scrutent les réseaux sociaux d'Hilona. "C'est notre relation qui est en jeu. Ce n'est pas juste donner un avis, dire quelque chose. C'est très important ce qu'il s'est passé ce soir. C'est magnifique ce qu'il a fait, mais ça n'enlève pas tous les facteurs négatifs qui ont fait que notre relation s'est terminée. Ça ne me fait pas pardonner tout ce qu'il s'est passé et c'est justement ça qui est compliqué (...) Je suis vraiment perdue, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas quoi faire et quoi dire", a-t-elle notamment confié sur Snapchat.

Mais l'ex-candidate de 10 Couples parfaits a finalement pris sa décision. "J'ai décidé de mettre cette photo car je suis toujours partagée entre ma raison et mon coeur. Mais il est sûr que la décision d'y mettre un point final m'est difficile. En revanche je vais essayer de me poser les bonnes questions. Essayer de pardonner, d'oublier, d'avancer. J'espère que ça sera avec lui, mais je ne peux rien garantir. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre bienveillance et pour les milliers de messages que j'ai reçu qui étaient tous remplis d'amours. Certains même, se sont confiés sur leurs propres histoires. Merci de votre confiance. Malgré tout je te remercie @julienbert42 de m'avoir fait vivre une histoire si passionnelle remplie d'amour. J'espère que j'arriverai à te pardonner pour mieux te retrouver. Laissons le temps au temps", peut-on lire en légende d'une photo en noir et blanc des deux ex, accompagnés de leurs chiens.