Les Cinquante : Casting de folie, principe... tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission de W9

Evènement ce lundi 5 septembre. W9 donne le coup d'envoi de sa nouvelle émission de télé-réalité baptisée Les Cinquante. Un programme qui plaira à coup sûr aux téléspectateurs grâce à son nouveau concept mais aussi, au casting de rêve.

C'est dans un château que s'est déroulé le tournage des Cinquante. Un endroit à l'abris des regards dans lequel règne en maître un homme caché sous un masque de Lion. Ce dernier a convoqué cinquante candidats de télé-réalité bien connus du grand public pour les mettre au défi dans le plus grand jeu jamais organisé. Tous devront relever des épreuves et en sortir gagnants s'ils ne veulent pas être éliminés de la compétition. Et, comme pour Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'un qui sera désigné comme l'Elu.

Dans Les Cinquante, ce n'est pas pour eux que les participants se battent mais pour faire remporter une belle somme d'argent à une personne qui les aura soutenus. Les téléspectateurs sont en effet invités à télécharger l'application du programme (gratuitement). Et ils devront choisir le candidat qu'ils pensent voir arriver au bout de la compétition. Ils auront jusqu'à la dernière semaine pour changer leur choix car, quand les participants ne seront plus que 7, il sera impossible de modifier sa voix. A l'issue de la finale, un téléspectateur qui était derrière le vainqueur sera tiré au sort pour remporter la somme récoltée (qui peut aller jusqu'à 50 000 euros).

Qui allez vous choisir ? Le choix est large mais s'annonce difficile tant il y a de grosses têtes au casting. Amélie Neten signe son grand retour. Elle était accompagnée de Mélanie Dedigama, Nadège Lacroix, Julien Bert, Milla Jasmine, Simon Castaldi, Adixia, Aurélie Dotremont, Beverly et son fiancé Noah, Christopher (Les Ch'tis, Les Apprentis Aventuriers), Anthony Lyricos (Les Princes), Nicolo, Virginie, Mélanie ORL, Marwa (Les Apprentis aventuriers), Chani (10 Couples Parfaits), Kamila et Noré, Liam Di Benedetto, Tristan (La Villa) ou encore Mélanight. La production a aussi pu compter sur les Marseillais Maeva Ghennam, Greg, Jessica Errero et Fanny Salvat, Cédric, Océane et Marine El Himer, Cynthia ou Andy.

Pour découvrir tout le casting, rendez-vous à partir de 18h50 sur W9.