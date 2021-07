Beverly (Les Princes) enceinte ? Une photo sème le doute, Noah s'exprime

Il faudra patienter un peu pour savoir si la belle blonde de 29 ans est bel et bien enceinte.

Ce qui est certain, c'est que Noah et elle filent toujours le parfait amour. Pour rappel, Beverly a participé à la dernière saison des Princes et des princesses de l'amour. Et elle a eu la chance d'y rencontrer le beau brun. Très vite, l'ingénieur qui vient de Montpellier et elle se sont mis en couple. Et ils n'ont pas attendu la fin de la diffusion de la télé-réalité de W9 pour officialiser leur couple.