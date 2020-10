Beverly (Les Princes) en couple : son nouveau compagnon est canon

Le tournage de la dernière saison des Princes et des princesses de l'amour a été bénéfique pour Beverly. En cours d'aventure, la belle blonde de 28 ans a trouvé son prince charmant. Et pas question de laisser le suspense, elle a déjà dévoilé son amour au grand jour sur les réseaux sociaux.

Les téléspectateurs de W9 seront heureux (ou pas) de découvrir avant l'heure que Beverly a trouvé chaussure à son pied avec Noah. On ne sait pas grand-chose pour le moment concernant le beau brun si ce n'est qu'il est ingénieur et vient de Montpellier. Ce qui est certain, c'est que Beverly Bello est folle amoureuse de lui. Le 29 octobre 2020, elle a partagé en story Instagram une photo d'elle en compagnie de son cher et tendre.

On peut voir le couple en train de s'embrasser, probablement après une soirée au restaurant car tous deux sont sur leur 31. Elle porte une robe verte et lui, une chemise et un pantalon à pinces. "Ma vie", a-t-elle écrit en légende de son tendre cliché. Une idylle qui semble partie pour durer.

Son ex Vivian Grimigni a aussi trouvé l'amour grâce à une émission de télé-réalité et ne l'a pas caché. Le jeune homme a participé à la saison 6 de La Villa des coeurs brisés. Et il a terminé l'aventure dans les bras d'Eva Ducci, que les téléspectateurs de TFX peuvent actuellement suivre dans 10 Couples parfaits. Prochainement, les tourtereaux participeront à la nouvelle édition de La Bataille des couples contre Sarah Fraisou et Ahmed, Inès Loucif et son nouveau compagnon Tristan ou Raphaël Pépin et Tiffany.