Vivian Grimigni (Secret Story) en couple : photo de sa nouvelle compagne déjà connue

Les brunes ne comptent peut-être pas pour des prunes, mais il faut croire que Vivian Grimigni a désormais un penchant pour les jeunes femmes blondes. Après Beverly et Carla Boccara, l'ancien candidat de Secret Story (saison 8 en 2014) a jeté son dévolu sur une candidate de télé-réalité que les téléspectateurs peuvent actuellement suivre sur TFX.

C'est officiel, Vivian et Eva Ducci sont en couple. C'est la jeune femme qui a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram le 28 octobre 2020, en dévoilant une photo en compagnie de son cher et tendre. On peut voir l'ex de Nathalie les yeux fermés et la tête posée contre celle de sa compagne. Cette dernière regarde quant à elle l'objectif avec son plus beau regard de braise. "Love", a-t-elle simplement écrit en légende de sa publication.