Beverly (Les Anges) : Rupture choc avec Vivian, qui prépare ses explications...

La merveilleuse histoire d'amour entre Beverly et Vivian est malheureusement terminée. C'est le 8 novembre 2019 que la jeune femme a fait cette terrible annonce via son compte Instagram :"Vous nous avez connus il y a deux ans et demi Vivian et moi. Vous nous avez suivis depuis le début dans cette histoire passionnelle. Vous avez vu nos zones de turbulences, notre amour fort, nos rires, nos cris, nos pleurs durant toutes ces aventures."

Nous n'avons pas la même vision de la vie

Très triste et déçue que son histoire d'amour n'ait pas marché, l'ancienne candidate de télé-réalité a expliqué :"Vivian et moi, nous n'avons pas la même vision de la vie... Ce qui est dur pour moi, depuis des semaines, je vous avoue que je n'ai plus le même goût de la vie... Je garderai cette histoire dans mon coeur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde et qu'il s'entoure de bonnes personnes."