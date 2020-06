Vivian Grimigni (Secret Story) en couple : photos de sa compagne, une bombe !

Vivian Grimigni a débuté sa carrière de candidat de télé-réalité dans Secret Story 8 en 2014. À l'époque, le jeune homme avait intégré la Maison des Secrets avec sa compagne du moment, Nathalie Andreani, plus âgée que lui de vingt et un ans. Aujourd'hui, six ans plus tard, Vivian a retrouvé l'amour auprès d'une certaine Carla, une véritable bombe !

C'est sur Instagram que le candidat des Anges 7 (NRJ12) a dévoilé l'identité de sa nouvelle compagne. Torse nu sous sa salopette en jean, regard au loin, Vivian Grimigni porte sur son dos sa belle blonde. "Et puis un jour, tu ouvres les yeux, tu entends ton coeur rebattre à nouveau, tu te laisses aller et tu te rends compte qu'en fait, le mot bonheur existe de nouveau. Que ce soit en amour ou en amitié, la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, croque-la à pleines dents !", a légendé le candidat de télé-réalité.