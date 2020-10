Sebydaddy craque et dépose un étron dans la boîte aux lettres de Booba

Alors qu'il vient tout juste d'emménager à Miami, Sebydaddy a confié vouloir changer de vie et se reconvertir dans... la boxe. Prêt à en découdre pour devenir un véritable champion, l'ancien candidat de 10 couples parfaits a décidé de provoquer en duel le rappeur Booba (connu pour avoir proposé un combat à Kaaris après leur rixe à Orly en août 2018). Sûr de lui, le frère de Bryan révèle sur Snapchat vouloir proposer un octogone à l'interprète du titre Scarface. Légèrement stressé, il laisse un message vocal au rappeur :"Écoute, B2O H2O tes muscles c'est de l'eau, je me suis entraîné et j'ai percé dans la boxe ! Je suis prêt à faire un octogone contre toi. Qu'on organise ça ici à Miami !"

Pour impressionner son adversaire, l'ex de Lea Mary envoie ensuite une photographie dans laquelle il est habillé avec un short et des gants de boxe. "J'ai porté mes corones. Je pense qu'il va flipper en voyant ma photo" indique-t-il sur Snapchat. Histoire de provoquer encore un peu plus le Duc de Boulogne, l'ancien candidat des Princes et des Princesses de l'amour a également eu la brillante idée de se rendre devant la propriété du rappeur afin de lui laisser un "modeste" présent. Apercevant une crotte dans une pelouse située non loin de la maison de Booba, Sebydaddy attrape vaillamment l'excrément et court jusqu'à la boîte aux lettres du rappeur l'y déposer.

Sûr de son stratagème, Sebydaddy n'a pourtant pas eu de réponse du rappeur. Le 4 octobre 2020, il a ainsi montré sa conversation avec Booba, qui l'a simplement laissé en "vu". "Qu'est ce qu'on fait maintenant avec ma carrière ? Bon bah malheureusement je vais arrêter avec Booba. Je vais pas aller sonner chez lui, il a une famille... Et puis il a peut-être pas le temps pour moi..." déclare Sebydaddy, visiblement déçu de ne pas avoir eu de retour de l'artiste. Alors, Booba restera-t-il sans réagir face à cet affront ?