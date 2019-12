Booba et Kaaris : Condamnés à payer pour les dégâts de leur bagarre à l'aéroport

Booba et Kaaris ont été condamnés à payer plus de 45 000 euros pour les dégâts occasionnés dans la rixe survenue à l'aéroport d'Orly, en août 2018, d'après l'AFP, qui cite le tribunal de Créteil. Les deux artistes avaient déjà été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende.

