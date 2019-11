Bagarre Booba et Kaaris : 800 000 euros réclamés par les parties civiles

Le 9 octobre 2018, Booba et Kaaris ont été condamnés à dix-huit mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour leur fameuse bagarre à l'aéroport d'Orly (survenue le 1er août 2018). Une nouvelle sentence attend les deux rappeurs. Plus de 800 000 euros leur sont demandés.

L'info est signée Le Parisien. Le quotidien révèle qu'une audience en intérêts civils a eu lieu jeudi 28 novembre 2019 au tribunal correctionnel de Créteil. La société Aéroports de Paris et l'exploitant des boutiques de l'aéroport d'Orly vandalisées lors de la rixe, demandent plus de 800 000 euros en intérêts civils aux protagonistes Booba et Kaaris.

L'entreprise à qui appartient le commerce duty-free a estimé sa perte en chiffres d'affaires à plus de 700 000 euros, somme à laquelle s'ajoutent 6 000 euros pour la dégradation du mobilier, 13 400 euros pour le vol ou la perte de produits, et enfin 2 000 euros pour l'impact psychologique sur les salariés.