Booba VS Kaaris : Leur combat dans l'octogone définitivement annulé

Selon l'AFP, le combat d'arts martiaux mixtes (MMA) qui devait se dérouler le 30 novembre 2019 à Bâle et opposer les rappeurs français Booba (42 ans) et Kaaris (39 ans) n'aura pas lieu. Le combat a été définitivement annulé le 16 août 2019 par les autorités régionales suisses. Deuxième plus grande salle de Suisse, St-Jakobshalle composée de plus de 9000 sièges devait accueillir ce combat "très attendu" entre les deux artistes. L'AFP précise que le département d'éducation du canton de Bâle, qui possède la salle de spectacles, a annoncé qu'après avoir consulté les polices locale et régionale, elle avait annulé l'autorisation initialement donnée pour le combat. Ils déclarent : "Après avoir analysé la situation sécuritaire, il est clair (...) que cet événement ne peut pas avoir lieu". Le département affirme même avoir été "trompé" quant à la nature exacte de l'événement organisé.

Après avoir été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour leur bagarre à l'aéroport d'Orly, Booba avait lancé un défi à son adversaire Kaaris. Le 25 décembre 2018, le père de Luna et Omar avait proposé un combat médiatisé à son ennemi. Après plusieurs contrats et plusieurs salles qui finalement n'étaient pas adaptés, le combat devait finalement être organisé en Suisse. Un promoteur d'ailleurs avait annoncé un contrat d'"un million et demi d'euros pour le gagnant et (de) 500.000 euros pour le perdant".

Malgré un démenti de Booba le 17 août 2019 sur son Instagram, l'annonce est désormais bien officielle. Le combat entre les deux rappeurs n'aura pas lieu.