Dita Istrefi retrouvée après sa disparition : en couple et en danger ?

Depuis le 22 mai 2020, Dita Istrefi n'avait plus rien posté sur son compte Instagram. Absente des réseaux sociaux et injoignable, plusieurs de ses amis comme Sebydaddy, Bryan Boy, Lea Mary ou Hilona avaient lancé un appel à témoins pour tenter d'avoir des nouvelles de Dita et s'assurer qu'elle était en sécurité. Sa maman avait finalement donné des informations rassurantes via le compte Instagram clashtvshow en révélant que Dita "n'a pas disparu" et que son silence serait juste dû au fait qu'elle "n'a plus de téléphone".

C'est du sérieux entre eux

De son côté, le blogueur Aqababe a publié d'autres nouvelles rassurantes à propos de Dita. Selon lui, la jeune femme aurait tout simplement trouvé l'amour et souhaiterait se déconnecter et prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Sur Snapchat, il publie un cliché et confie : "Dita aperçue avant-hier en train de d'apprendre à conduire avec son mec en copilote. Elle s'est casée avec un Albanais bruxellois, c'est du sérieux entre eux, il lui a offert la Smart, lui a présenté sa famille ! Disparition des réseaux car elle fait sa vie, plus de peur que de mal tant mieux." Appelé à répondre par rapport aux propos de Bryan Boy qui déclarait que Dita se faisait battre par son nouveau compagnon, Aqababe a déclaré : "C'est faux, j'ai l'identité du mec à Dita et l'adresse où ils vivent actuellement. Ma source très proche d'eux affirme qu'ils vont bien, donc ne vous inquiétez pas."

Alors, Dita est-elle réellement dans un lieu sûr avec un nouveau chéri ? La jeune femme n'a en tout cas pas réagi pour le moment...