Télé-réalité : Disparition de Dita Istrefi, ses proches craignent le pire

Dita Istrefi ne donne plus de nouvelles et plusieurs personnalités issues du monde de la télé-réalité sont très inquiètes. La jolie jeune femme révélée dans Les Princes et les Princesses de l'amour saison 2, qui a aussi participé aux Marseillais vs le Reste du monde ne donne plus de signes de vie.

Hilona qui a aussi participé aux Marseillais vs le Reste du monde et aux Princes et les Princesses de l'amour 2 a partagé un message plein d'inquiétude sur Instagram, mercredi 17 juin 2020. "Si vous avez des nouvelles de Dita prévenez ses proches, moi ou n'importe qui, mais j'ai vu les stories de Léa, Bryan etc, ça commence à m'inquiéter, j'ai envoyé des messages partout, elle ne répond nulle part. C'est une gentille, elle ne se doute pas de la méchanceté des gens, ça peut être grave. S'il vous plaît, si vous la voyez, prévenez-moi."

Bryan, son ex-compagnon vu dans Les Princes et les Princesses de l'amour, Moundir et les apprentis aventuriers ou encore Les Marseillais vs le Reste du monde a en effet publié et partagé ses craintes. Sur Instagram, il a écrit : "Si vous avez des nouvelles de Tita, envoyez-moi un message sur Snapchat. Elle ne donne plus de nouvelles aux gens, les gens m'appellent pour savoir où elle est, mais je ne sais pas, car nous ne sommes plus ensemble... Si quelqu'un a des nouvelles, envoyez un message à Léa, Mary, Séb ou moi, s'il vous plaît." Un message suivi d'un émoticône de deux mains qui prient.

Depuis le 22 mai 2020, plus aucune photo n'a été postée sur le compte de Dita Istrefi qui regroupe presque 500 000 followers.