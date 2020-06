Télé-réalité : Une candidate en larmes, son opération a mal tourné

Les candidates de télé-réalité sont de plus en plus nombreuses à succomber à l'appel de la chirurgie esthétique. Mais cela ne se passe pas toujours comme prévu et certaines en viennent à regretter leurs opérations. C'est malheureusement le cas de Léa Mary.

Celle qui a été révélée au public grâce à sa participation à la septième saison des Princes et Princesses de l'amour (W9), diffusée en début d'année 2020, s'était envolée il y a quelque temps pour la Tunisie, où elle s'est offert une augmentation des fesses. Problème, le résultat était bien loin d'atteindre ses espérances. En début de semaine, Léa Mary a donc fait savoir à sa communauté qu'elle comptait y remédier. Mais, lors de son rendez-vous avec un nouveau docteur, ce fut la douche froide. En larmes, elle raconte sur Snapchat : "Je sors du rendez-vous avec le chirurgien, je voulais me faire enlever des fesses et me faire rattraper... Il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut pas liposucer une fesse, c'est impossible ! Aujourd'hui, le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever, les remonter ou faire quoi que ce soit."

Très remontée contre les mauvaises pratiques des cliniques en Tunisie, véritable tendance pour les candidats de télé-réalité désireux de remodeler leur corps à des prix imbattables, Léa Mary finit par alerter ses fans. "Je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie. (...) Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais vous faire opérer en Tunisie. Jamais ! Ils m'ont ni*** ma vie...", a-t-elle déclaré, visiblement au plus mal. Reste que la chérie de Seby Daddy, l'ex d'Hillary, ne compte pas se laisser abattre : "Je me dis que, dans la vie, il y a pire, qu'il faut relativiser et que je vais apprendre à vivre avec."



C'est sur le tournage des Princes et Princesses que Léa Mary et Seb se sont rencontrés, en 2019. Depuis leur coup de foudre, ils ne se quittent plus et ont même emménagé ensemble.