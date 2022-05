Christopher (Les Ch'tis) en couple : "Elle m'a accueilli chez elle après la télé" (EXCLU)

Les téléspectateurs ne l'ont plus revu depuis 2014, lorsqu'il a participé aux Ch'tis à Hollywood. Christopher fait désormais son grand retour, en mai 2022, au casting des Apprentis aventuriers, une émission de télé-réalité diffusée sur W9 et présentée par Laurent Maistret, star de la survie. Durant toutes ces années, le danseur a partagé une partie de sa vie devant les caméras. C'est ainsi que le public a suivi son histoire d'amour avec Kelly Helard. Le couple est depuis séparé, et chacun a trouvé sa moitié. La jeune femme est amoureuse de Neymar et maman de deux enfants. De son côté, en exclusivité pour Purepeople.com, Christopher se livre sur le sujet.

Dans les Apprentis aventuriers, certains forment un couple dans le jeu comme à la maison. C'est le cas de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Giuseppa et Paga ou encore Adixia et Simon. Quant à Christopher, il fait équipe avec Océane El Himer. Mais au quotidien, l'ancien danseur a déjà sa moitié. En effet, il n'est pas un coeur à prendre ! Depuis plusieurs années, il file le parfait amour avec une jeune femme qui évolue bien loin du monde de la télé-réalité. "Ça fait 7 ans que je suis avec elle, je l'ai laissée en Belgique. Elle m'a accueilli chez elle quand j'ai arrêté les Ch'tis", confie Christopher, plus amoureux que jamais.

Christopher (Les Ch'tis) : Sa compagne contre son retour télévisé

Questionné plus en détails sur son couple, le Ch'ti motivé n'en dit pas trop : "Elle s'appelle Fauve mais je préfère la préserver pour éviter la méchanceté des gens. Je dis que c'est ma femme mais nous ne sommes pas mariés, c'est ma chérie." Vivons heureux, vivons cachés donc... Enfin, presque. "Ça se passe bien. Il y a des hauts et bas, indique-t-il. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !"

Pour les tourtereaux, pas de mariage (pour l'instant) ni de bébé en vue. "Je n'ai pas encore d'enfant. Mais j'ai un chien, un staff qui s'appelle Tyson", déclare-t-il. Peut-être que Christopher et Fauve annonceront un changement prochainement dans leur quotidien... Affaire à suivre.

