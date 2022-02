Triche dans Koh-Lanta : Laurent Maistret impacté et boycotté par une émission au dernier moment

En 2021, la saison anniversaire de Koh-Lanta a beaucoup fait jaser. Et pour cause, de nombreuses polémiques et tricheries étaient survenues au cours de l'aventure. C'est Teheiura le premier qui avait été concerné. Le célèbre candidat avait avoué avoir fait appel à des pêcheurs locaux pour lui rapporter à manger à deux reprises. Plus tard, ce sont d'autres aventuriers qui ont été mis en cause dans une affaire de dîners clandestins. Dénoncés par un ou plusieurs camarades, Claude Dartois et Laurent Maistret étaient tout particulièrement visés. Une photo a même été prise de Laurent en plein repas. Face à l'ampleur du scandale, il avait alors été décidé de ne sacrer aucun vainqueur.

Mais la punition ne s'arrête pas là pour Laurent et Claude. En effet, Le Parisien nous apprend ce 22 février 2022 que leur carrière professionnelle, et surtout à la télé, a été fortement impactée par les tricheries. "Leur image est cramée pour un moment. On va éviter de les mettre dans Fort Boyard cet été", a annoncé un cadre de France Télévisions à nos confrères.

Laurent Maistret "décommandé au dernier moment"

Qui plus est, d'après leurs informations, Laurent Maistret "a été décommandé au dernier moment de la saison Pékin express spéciale célébrités, en cours de tournage au Sri Lanka". L'aventurier aurait dû former un binôme avec le journaliste sportif Yoann Riou. L'ex-gagnant de Danse avec les stars a même failli perdre son contrat pour animer la nouvelle saison des Apprentis aventuriers, pour remplacer Moundir. "Ils craignent qu'une preuve des tricheries de Koh-Lanta, comme la photo des dîners, ne sorte pendant la diffusion", a expliqué une source de son entourage. Mais finalement, la chaîne W9 aurait accepté de prendre ce risque.

Quant à Claude Dartois, après avoir rompu son contrat d'exclusivité avec ALP, la société de production de Koh-Lanta, il serait "en discussion pour un projet d'émission d'aventure". En revanche, pas question pour lui de revenir "ni sur TF1, ni TMC". Ainsi, on ne risque pas de le voir rejoindre le casting de Danse avec les stars de si tôt. "C'est trop d'investissement personnel. Malgré une belle somme, j'avais déjà refusé la dernière saison. Et je refuserai encore cette année si on me le demandait", a-t-il assuré au Parisien. Il devrait en revanche apparaître dans la prochaine saison de Top Gear sur RMC Découverte.

Des projets avortés mais une popularité toujours intacte. En effet, "tout va bien", rassure Claude, lequel continue de prêter son image pour divers partenariats. Il devait par exemple avoir l'opportunité de faire la promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur ses réseaux sociaux. "Il conserve l'image d'un candidat sportif et assez combatif. La question se poserait si on devait envisager une collaboration plus intense...", a souligné l'organisme olympique. Il en va de même pour Laurent Maistret qui multiplié les engagements. "Je suis super sollicité. J'ai même un livre en préparation. Au final, il n'y a rien eu de négatif."