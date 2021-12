Dîners clandestins dans Koh-Lanta : nouveaux détails sur la photo qui accable plusieurs candidats

Ce mardi 14 décembre 2021 se termine la saison All Stars de Koh-Lanta. Contrairement aux années précédentes, celle-ci ne sera pas retransmise en direct sur TF1 après l'épisode des poteaux avec Ugo, Claude et Laurent. Et pour cause, la production a décidé de minimiser les risques en l'enregistrant dans la journée suite aux affaires de tricherie. En effet, après Teheiura, ce sont d'autres candidats qui sont impliqués dans un scandale. Celui des dîners clandestins après les conseils. Des faits aujourd'hui avérés bien que les noms des aventuriers restent à confirmer. Ceux des finalistes Claude Dartois et Laurent Maistret ont toutefois été cités à plusieurs reprises...

En attendant d'en savoir plus, Le Parisien a consacré un long papier à cette affaire de repas et a apporté de nouveaux détails. "Pour tourner les conseils, les naufragés de Koh-Lanta dormaient sur place dans des tentes au confort sommaire, ces soirs-là. Sauf qu'une fois les caméras éteintes, plusieurs d'entre eux se sont rendus à quinze minutes à pied dans la jungle et sans lumière jusqu'aux bungalows du Sunset Beach Motel. C'est dans ce lieu paradisiaque, qui servait de débarcadère à la production, qu'un couple de métropolitains a servi plusieurs fois à dîner aux plus intrépides des candidats", lit-on. Les candidats coupables auraient alors obtenu du "coca-cola, des pizzas, des pâtes, du fromage et du chocolat". Le pot aux roses aurait été découvert par la production au mois de novembre selon Alexia Laroche-Joubert, laquelle a tout de suite ouvert une enquête en interne. Les présumés tricheurs ont même été convoqués dans la discrétion ce lundi 13 décembre. Mais tous "ont rejeté officiellement les accusations".

Une photo compromettante

Pourtant, il y a bien une preuve qui ne trompe pas, à savoir une photo ! Un cliché très compromettant surtout pour Laurent Maistret qui y apparaît apparemment très clairement. "Nous avons eu la description de cet instant interdit capturé de nuit par le téléphone portable d'un des deux hôtes. D'après nos informations, on y voit le vainqueur de l'édition 2014 attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie. Le cinquième participant officieux ayant déjà été éliminé", explique Le Parisien. Une photo qui aurait été envoyé par SMS à Laurent Maistret mais qu'il n'a jamais montré à la production.

À noter qu'il est difficile pour le reste des aventuriers de dénoncer et de raconter ce qu'il s'est réellement passé étant donné qu'ils risquent leur prime de confidentialité de 2 000 euros et surtout que des révélations à la presse peuvent leur coûter 30 000 euros durant quinze ans.