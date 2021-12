Koh-Lanta : Ugo, Claude et Laurent sur les poteaux, Jade et Phil éliminés !

Après le retour d'Ugo de l'île des bannis, victorieux face à Alix et Sam, les cinq finalistes de Koh-Lanta, La Légende sont connus. Laurent, Claude, Phil, Jade et Ugo espèrent ainsi se qualifier pour aller sur les poteaux et peut-être gagner le jeu de survie ! Place d'abord à la mythique épreuve d'orientation.

Denis Brogniart explique les règles, toujours les mêmes depuis des années. Ils sont cinq pour trois places. Tous disposent d'une boussole et d'une carte où sont mises en avant trois zones remarquables : le corail blanc, la souche oeuf et la racine entrelacée. La mission des cinq aventuriers est de trouver une zone puis, dans un rayon de vingt pas, trouver une balise. Dessus, un chiffre correspondant au nombre de pas et une couleur correspondant à une direction inscrite sur le table d'orientation. A partir de là, il faut trouver l'un des trois poignards permettant de se qualifier.

Laurent se dirige seul vers le corail blanc. Jade et Claude cherchent la souche oeuf. Ugo et Phil vont vers la racine entrelacée.

Laurent tente un coup de folie, Ugo s'énerve contre Phil

Laurent trouve son point de repère assez rapidement. Il demande l'aide de sa mère, décédée en janvier dernier des suites de la Covid-19. Après un petit temps de recherche, le voilà qui tente "un truc fou" : il se met à chercher directement dans l'eau ! Puis, il revient à la raison.

De son côté, Ugo trouve également son point de repère ! Il se fait discret pour ne pas éveiller les soupçons de Phil. Il tombe dans la foulée sur la balise et fonce à la table d'orientation. De retour, il réalise que Phil va le suivre. "Un jour tu comptes trouver la balise dans une épreuve d'orientation ou pas ?", lance-t-il, agacé par le comportement de son concurrent. Une pique qui fait référence au fait que Phil, durant l'une de ses deux précédentes participations à Koh-Lanta, n'a pas trouvé la balise. Et Ugo de se rattraper : "Non mais c'est normal, c'est le jeu. Désolé, je suis un peu énervé." Finalement, Ugo trouve le poignard ! Il est le premier qualifié pour les poteaux !

Claude suit ! Il a également trouvé le repère et la balise. De retour de la table d'orientation, il retrouve Jade. "C'est toi qui vois maintenant. Soit tu vas ailleurs où personne n'a encore trouvé, soit tu me suis", lance-t-il. Fair-play, l'aventurière décide de ne pas empiéter sur les plates-bandes de son camarade. Claude trouve à son tour le poignard ! Il est le deuxième qualifié pour les poteaux.

Jade, Phil et Laurent se battent pour la dernière place

Il ne reste plus qu'un poignard à trouver. Jade et Phil rejoignent Laurent sur la zone du corail blanc. C'est à ce moment-là qu'il trouve la balise et prend une longueur d'avance sur ses deux camarades. Phil se met alors à chercher à ses côtés, puis trouve la balise avant de filer à la table d'orientation. Toutefois, il se trompe sur la direction à suivre !

De son côté, Jade est complètement perdue et ne cherche pas au bon endroit. Elle arrive très en retard sur la zone.

Après plus de trois heures de recherche, Laurent tombe sur le poignard ! Le voilà qualifié pour les poteaux, avec Ugo et Claude. Jade fond en larmes de déception.

Phil est aussi touché. Il sort de son sac un dessin de son fils Timéo, qui le montre sur les poteaux. Avec Jade, il s'en va direction le conseil final, en attendant les trois derniers survivants.