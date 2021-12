Koh-Lanta All Stars : Ugo victorieux ! Alix et Sam éliminés aux portes de la finale

Dans Koh-Lanta, La Légende, Claude, Laurent, Phil et Jade sont assurés de participer à l'épreuve d'orientation, diffusée ce mardi 7 décembre 2021 sur TF1. Ugo, dernier éliminé au conseil, rejoint l'île des bannis. Après un temps d'hésitation et surtout de choc, l'aventurier émérite rejoint Alix et Sam ! Ils sont donc désormais trois à espérer réintégrer l'aventure.

Sur le camp, les quatre aventuriers encore en lice ne se doutent de rien. Ils reçoivent ainsi une convocation à l'épreuve d'orientation. Jade, Phil, Claude et Laurent croient alors partir pour disputer cette terrible course de fin de parcours. En réalité, ils se retrouvent dans l'arène des bannis, face à Denis Brogniart. Phil et Laurent sont déjà venus ici lors de la réunion des ambassadeurs, où ils ont retrouvé Clémence, Ugo et Clémentine. Et là, surprise ! Ils voient débarquer Alix, Ugo et Sam qui vont s'affronter devant eux !

C'est sur l'épreuve du labyrinthe, un classique de Koh-Lanta, que les trois bannis jouent leur place. Ils ont chacun en face d'eux un labyrinthe géant devant lequel ils doivent se placer en aveugle, de manière à ne pas voir le chemin tout tracé qui mène l'anneau (qui représente la boussole de l'orientation) vers le point de sortie. Le premier des trois qui libère son anneau rejoint Laurent, Phil, Claude et Jade.

L'enjeu est de taille. Tous se concentrent, mais c'est Ugo qui semble le plus méthodique. Très vite, il parvient à prendre de l'avance. Sam et Alix ne trouvent pas le bon chemin, tandis que leur camarade gagne du terrain. Sans surprise, la victoire est pour Ugo ! Il participe ainsi à l'épreuve d'orientation !

Une superbe nouvelle pour l'aventurier. Rappelons qu'il a été le premier éliminé de ce Koh-Lanta, La Légende. En effet, lors du tout premier conseil, c'est Karima qui a été virée de l'équipe des filles et Ugo de celle des garçons. Il a passé quinze jours sur l'île des bannis, remportant alors cinq affrontements avant de faire son retour sur le camp lors de la réunification ! Ugo a remporté toutes les immunités... sauf la dernière. Il a été éliminé au premier conseil de la tribu blanche où il a été vulnérable. Mais il renaît désormais de ses cendres, tel un phoenix !