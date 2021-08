Koh-Lanta All Stars 2021 : Karima et Ugo éliminés ? Les hypothèses sur la suite...

Pour les 20 ans de Koh-Lanta, TF1 propose une saison anniversaire spéciale. Koh-Lanta, La Légende réunit les vingt aventuriers les plus emblématiques du jeu. Le premier épisode, diffusé mardi 24 août 2021, a été marqué par le départ de Freddy sur décision médicale... et une fin énigmatique. Au conseil, les filles ont voté contre Karima, les garçons contre Ugo. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour les deux candidats... Avant la fin de l'émission, Karima et Ugo se retrouvent face à un panneau. Dessus, l'inscription "à vous de choisir", et c'est tout. Quelles hypothèses pour la suite ?

Sur Twitter, les internautes débordent d'imagination et envisagent plusieurs théories. La première serait qu'en réalité le choix auquel sont confrontés nos deux éliminés concernerait... la formation de deux nouvelles équipes. En effet, les vingt aventuriers sont actuellement divisés en deux camps, par sexe. Karima et Ugo pourraient être les potentiels chefs des nouvelles tribus. Un retournement de situation qui serait inattendu !

Autre hypothèse : un duel. Karima et Ugo pourraient bien s'affronter au cours d'une ultime épreuve. Le gagnant de ce jeu gagnerait sa place dans l'aventure tandis que le perdant serait réellement éliminé. Du déjà vu dans la saison des Armes secrètes. En effet, Magali avait trouvé une arme secrète, un quitte ou double, qui lui permettait de défier un camarade en duel au conseil. Le gagnant est immunisé, le perdant a une voix supplémentaire contre lui. Bingo pour Magali qui a remporté le jeu contre Marie, éliminée.

D'autres pensent à un scénario inspiré de Survivor : Edge of Extinction, la version américaine de Koh-Lanta. Les aventuriers de l'autre côté de l'Atlantique ont eux aussi un choix à faire après leur élimination : quitter définitivement le jeu ou poursuivre l'aventure exilés sur une île. Sur place, ils se retrouvent entre éliminés. Les plus chanceux peuvent envisager un retour auprès de la tribu d'origine à la réunification ou avant l'épreuve d'orientation.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce mardi 31 août 2021 afin de suivre Koh-Lanta, La Légende avec Denis Brogniart afin de savoir si l'une des hypothèses citées est la bonne.