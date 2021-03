Koh-Lanta 2021 : Marie éliminée, une nouvelle candidate débarque, accident de cabane et tensions !

Koh-Lanta, Les Armes secrètes revient avec un deuxième épisode ce vendredi 19 mars 2021. Après l'élimination de Sylviane et la lourde chute d'Elodie, les aventuriers font face à de nouveaux événements. Résumé de cette soirée, présentée par Denis Brogniart et marquée par le départ d'un autre candidat.

Tensions palpables, une nouvelle aventurière débarque

Les jaunes se réveillent à neuf après le départ de Sylviane. Cette même soirée, Laëtitia a dit devant Denis Brogniart avoir du mal à s'imposer, que peut-être sa voix de capitaine n'était pas écoutée car elle est une femme. Des propos qui ne passent pas auprès d'Aurélien, Thomas et Mathieu ce matin... Mais pas le temps de discuter, la prochaine épreuve se prépare !

Les équipes ont pour mission de construire deux radeaux, dont une pirogue déjà avancée, en vue du prochain jeu. Les jaunes galèrent. Tous se reposent sur Aurélien, qui reproche à ses camarades, notamment à Laëtitia, de ne pas être débrouillards. Bref, les nerfs sont tendus. Et rien ne s'arrange quand un bambou part au loin, que Thomas le signale... mais que personne ne va le chercher !

Chez les rouges, tout va mieux. Candice propose des coeurs de palmier au petit-déjeuner, de quoi bien commencer la journée ! La construction du radeau se fait dans le calme et la bonne humeur, sous le lead de Magali et Hervé. Le soir venu, le repas est servi : soupe de coeurs de palmier et émincés de coco. C'est le ventre plein et sereins qu'ils filent dormir. Mais la pluie n'a cessé de tomber toute la nuit...

L'épreuve commence ! Il faut partir d'un camp à l'autre, séparés d'une distance de soixante mètres, récupérer sept sacs un par un pour les rapporter au camp de son équipe. Les trajets doivent se faire en passant par un carré en pleine mer, sans quoi l'équipe est pénalisée de dix secondes. Pour respecter l'équité, les rouges font sans Laure. Les jaunes prennent de l'avance, les rouges se gênent... et Myriam des jaunes récupère un sac déjà rapporté ! La fin de course est serrée mais c'est finalement l'équipe jaune qui remporte le jeu. La récompense est un poisson de trois kilos, à manger cuit au feu ou cru... et un renfort ! Lucie, championne de MMA de 35 ans, rejoint l'équipe ! Elle possède une amulette qui la rend intouchable au conseil si les jaunes perdent l'immunité.

La cabane s'effondre, nuit terrible chez les Jaunes

Les jaunes retrouvent le sourire : ils remportent l'épreuve, ont de quoi manger et accueillent Lucie comme il se doit ! Ils agrandissent leur cabane et tentent de la rendre plus imperméable à la pluie. Laëtitia ne s'occupe que de son côté de la cabane, ce qui a le don d'agacer ses camarades... Finalement, lorsqu'elle se décide, l'équipe discute et elle a du mal à suivre. "C'est acté pour tout le monde, il n'y a qu'un capitaine et un deuxième d'apparat", lance Aurélien face caméra, et il n'a pas tort...

Chez les rouges, la nuit venue, Arnaud, Jonathan et Hervé partent en chasse. Arnaud attrape quatre crabes et offre un festin à ses camarades.

Ils passent une belle nuit tandis que les jaunes prennent la pluie. Une partie de la cabane s'effondre la nuit, au petit matin elle n'a pas du tout tenu ! Sans avoir pu dormir et trempés, voilà qu'ils doivent reconstruire leur abri. Aurélien propose de faire deux cabanes, Laëtitia n'approuve pas car elle ne souhaite pas diviser le groupe. Aurélien, Mathieu et Thomas s'amusent du départ de la capitaine, qu'ils envisagent déjà d'éliminer avant même l'épreuve.

Les rouges ne sont pas non plus sereins et beaucoup partent à la recherche d'un collier ou d'une arme secrète. Arnaud trouve un collier d'immunité qui ne pourra être joué que jusqu'au conseil de la réunification.

Épreuve d'immunité et arme secrète découverte

Rendez-vous devant Denis Brogniart pour l'épreuve d'immunité ! La mission de chaque équipe est de reconstituer une figure verticale à partir de quinze lattes de bois. Mais ce n'est pas si simple : ces lattes sont disposées au début d'un parcours, il faut les faire passer cinq par cinq en relais. Enfin, trois aventuriers seront constructeurs tandis que les autres seront tous guides.

Thomas, Vincent et Mathieu sont les constructeurs des jaunes. Arnaud, Hervé et Gabin sont les constructeurs des rouges. Les jaunes ont une légère avance sur la course et sont plus efficaces sur la construction de la figure. Sans surprise, les jaunes remportent l'épreuve !

Les rouges iront au conseil et les premières stratégies se mettent en place. Ils sont plusieurs à être en danger. Magali et Arnaud sont ceux considérés comme les plus faibles physiquement. Frédéric est le doyen et a déjà une voix contre lui depuis le premier épisode. Et le côté instructrice de Candice peut en agacer certains.

Arnaud a déjà un collier, Candice a une arme secrète de capitaine et Magali trouve un indice pour trouver une arme secrète ! Après avoir galéré à accéder au bocal de riz, elle finit par trouver une arme secrète, le quitte ou double. Au conseil, elle pourra défier en duel l'aventurier de son choix : le gagnant du duel sera immunisé et le perdant aura une voix supplémentaire contre lui.

Conseil

La soirée est mouvementée pour les rouges ! Lors du conseil, Magali sort son arme secrète. Candice, qui se sent en danger, sort à son tour son talisman lui permettant d'être intouchable ce soir.

Magali choisit d'affronter Marie pour son duel. Elles disposent chacun de seize pièces de bois. L'objectif est d'empiler les uns derrière les autres autant de morceaux de bois que possible en huit minutes. Dès que ça tombe, elles doivent recommencer. La candidate qui réalise la figure avec le plus de pièces gagne le duel. Magali réussit à aligner huit morceaux de bois, soit un de plus que Marie. Magali remporte le duel et est donc intouchable au conseil.

Place aux votes puis au dépouillement. Marie récolte six voix contre elle, Frédéric en a trois, Arnaud deux et Laure une seule. C'est donc Marie qui est éliminée ce soir. Laure et Candice fondent en larmes.