Elodie (Koh-Lanta 2021), sa lourde chute : "J'ai cru que je m'étais fêlé le pubis"

Le 12 mars 2021, TF1 a donné le coup d'envoi de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Un premier épisode très prometteur qui s'est terminé sur l'élimination de Sylviane. Il a également été marqué par une première blessure. Un événement sur lequel l'aventurière en question est revenue sur Instagram au lendemain de la diffusion.

Elodie a 35 ans et est coach sportive. On pouvait donc imaginer qu'elle relèverait les épreuves de Koh-Lanta sans trop de difficulté. Mais dès la première, la membre des Toa (les jaunes) a connu une chute dont elle se serait bien passée. Alors qu'elle traversait une poutre, la jeune maman a glissé et est lourdement tombée en plein sur l'entrejambe. Sur Instagram, elle a expliqué qu'elle avait "rarement connu une douleur aussi forte" et que c'était la première fois qu'elle chutait à cet endroit intime. "Ça fait penser un petit peu à quand tu te cognes le coude. Tu as comme un espèce de courant électrique. Eh ben en fait moi c'était là", a-t-elle confié en désignant l'endroit où elle s'était blessée. Et de préciser qu'elle n'était non pas sur une poutre en bois, mais une poutre en fer.

"J'ai cru sur le moment que je m'étais fêlé le pubis en deux. Vraiment", a poursuivi Elodie. Après sa chute, l'aventurière de TF1 avait beaucoup de mal à sentir ses jambes, de quoi l'effrayer. Fort heureusement, elle a vite été pris en charge par le médecin de Koh-Lanta : "J'ai été soignée, bien évidemment, on s'est occupé de moi. L'équipe a été top, Denis a pris de mes nouvelles."

Plus de peur que de mal pour Elodie. La blessure n'était pas aussi grave qu'elle le pensait. Elle a tout de même eu des conséquences : "Je ne vous donnerai pas plus de détails que ça sur les conséquences de cette chute. J'ai eu un sacré hématome comme jamais j'ai eu entre les jambes ! J'ai eu super mal. Même si on est des filles. (...) Tout va bien de ce côté-là maintenant, je vous rassure ! Même si ça a mis du temps avant que l'hématome se résorbe. Ça a été assez long cette histoire."