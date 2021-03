Sylviane (Koh-Lanta) éliminée : "J'ai vu que ce n'était que de la manipulation..."

Vendredi 12 mars 2021, Denis Brogniart a lancé la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. Intitulée Les armes secrètes, elle promet aux téléspectateurs de nombreuses surprises. Mais pour l'heure, c'est un retour aux fondamentaux qui a été constaté, avec le retour des deux équipes traditionnelles, les Rouges et les Jaunes, dans lesquelles les 20 candidats ont été répartis. Mais à l'issu du premier épisode, ils ne sont désormais plus que 19. En effet, une aventurière a été contrainte de quitter son Camp après un Conseil où sept voix contre elle ont été comptabilisées. Il s'agit de Sylviane.

À 44 ans, la maître-nageur de Bordeaux avait pourtant tout d'une adversaire redoutable. Mais, le programme ne s'est pas révélé être comme elle l'imaginait. "Je m'étais inscrite à Koh-Lanta pour participer à un jeu d'aventures et de survie mais je ne pensais pas y trouver autant de stratégies et de manipulations. Je n'aurais pas pu faire une bonne aventurière sur ces aspects-là", a-t-elle confié à nos confrères de TV Mag.

Sylviane admet toutefois avoir toujours su que la stratégie était un aspect inévitable du jeu. "J'avais même fait une préparation psychologique avant de partir sur le tournage", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Mais c'est impossible d'imaginer comment nous allons réagir une fois sur place. Quand j'ai vu que ce n'était que de la manipulation, je ne me sentais plus à ma place". Malgré sa brève participation, Sylviane ne souhaite garder "que le positif" et assure avoir "vécu une expérience exceptionnelle sans le moindre regret".

Le départ de Sylviane vient donc affaiblir son équipe des Jaunes, qui se retrouve à neuf candidats. Une équipe déjà amenuisée par l'accident d'Élodie lors d'une épreuve. L'aventurière a dû être évacuée afin d'être soignée après avoir chuté sur une poutre...