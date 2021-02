Koh-Lanta 2021 : Des candidats de la saison annulée au casting, les Armes secrètes... Tout sur la nouvelle saison

Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1, dès le 12 mars 2021. Le célèbre jeu d'aventure se renouvelle chaque année et ne prend pas une ride. Cette nouvelle édition, baptisée Les Armes secrètes et tournée en Polynésie française, promet bien des nouveautés. En effet, avec l'arrivée d'objets aux pouvoirs inédits, les conseils risquent d'être mouvementés.

Des armes secrètes bouleversent le jeu

Les aventuriers de cette nouvelle saison de Koh-Lanta ne sont pas au bout de leurs surprises. Après Les 4 Terres, cette fois, la société productrice du jeu ALP et TF1 reviennent aux fondamentaux et proposent deux équipes, les habituels rouges et jaunes. Mais la nouveauté se trouve ailleurs : des armes secrètes, qu'ils peuvent cumuler ou céder, viennent bouleverser le cours de l'aventure.

Double vote, provoquer des duels, détourner des votes, contrer un collier d'immunité... Ces objets, qui se méritent pour certains, auront des pouvoirs insoupçonnés. L'une des plus redoutables est le bracelet noir. Son possesseur aura la possibilité d'annuler les effets d'un collier d'immunité au conseil. De quoi chambouler le jeu des aventuriers et même de conditionner leur quotidien sur le camp. Avec ces armes secrètes, rien n'est joué et tout est possible. En bref, Koh-Lanta, Les Armes secrètes c'est des épreuves très disputées, des issues incertaines et des apprentis Robinson très engagés.

Un casting très sportif... avec d'ex-aventuriers de la saison annulée

Ils sont vingt à se frotter cette mythique aventure qu'est Koh-Lanta, dix femmes et dix hommes. Et beaucoup ont des profils de gagnants. Plusieurs candidats ont fait du sport leur métier, et Candice est même instructrice de survie !

Et parmi cette nouvelle promotion d'aventuriers en herbe, Alexia Laroche-Joubert a fait une confidence lors de la conférence de presse de Koh-Lanta 2021, Les Armes secrètes : des candidats de la saison annulée de 2019 sont au casting. Rappelons que dans Koh-Lanta, L'île des héros, la production avait déjà rappelé deux participants : Pholien et Sam.

Par ailleurs, le tournage s'est déroulé à Taha'a, l'île de naissance de Teheiura, célèbre aventurier de Koh-Lanta. Et pendant que les aventuriers découvraient les eaux transparentes et la faune sous-marine incroyable de la Polynésie française... Teheiura était lui aussi sur place. "Il était là à un moment pour faire la promotion de son livre dans cet archipel à Tahiti", a précisé Denis Brogniart, sans dire s'il tiendra un rôle ou non dans cette prochaine édition.

Un tournage rythmé par la Covid-19

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a perturbé bien des programmes, mais Koh-Lanta sort la tête de l'eau grâce à une organisation ultra carrée. Denis Brogniart a cru "pendant longtemps" que c'était fichu. Mais grâce à la mise en place d'un protocole strict respecté par la production, les techniciens, l'animateur et les aventuriers, tout s'est bien passé.

Les candidats ont eu un premier test dix jours avant le grand départ. De là, ils se sont, sur les consignes de la production, isolés avant un nouveau test à trois jours du vol. Puis une fois à Papeete, c'était confinement strict pendant quatre jours et un autre test. Les aventuriers négatifs pouvaient rejoindre le jeu. Et, évidemment, ALP a prévu un nombre plus important de candidats réservistes, dans le cas où certains étaient positifs à la Covid-19. "Et on a bien fait", précise la prod'.

Une stratégie payante puisqu'au moment du tournage, "il n'y a eu aucun cas chez les techniciens ni chez les aventuriers", précise Denis Brogniart. Mais tout cela a un coût. La facture est plus salée pour cette édition de Koh-Lanta, Les Armes secrètes : la production a, en raison de la Covid-19, un débord de 300 000 à 400 000 euros au total.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 vendredi 12 mars 2021 afin de suivre la nouvelle saison de Koh-Lanta.