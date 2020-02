Koh-Lanta 2020 : L'identité des candidats de la saison annulée dévoilée !

Les deux hommes qui avaient seulement passé cinq jours sur une île déserte ont donc le droit à une incroyable deuxième chance, mais ils n'ont rien révélé à leurs camarades comme l'a indiqué Alexia Laroche-Joubert toujours à ce site il y a quelques jours. La femme d'affaires avait aussi révélé : "Cela n'a eu aucune conséquence sur l'aventure. Ils ne faisaient pas partie des mêmes équipes sur le précédent. (...) Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient le dire. On ne leur a pas donné pour instruction de ne pas le dire. Vous pouvez supposer de la stratégie qu'ils ont adoptée." Pour en découvrir plus, rendez-vous le 21 février sur TF1.

La présence de candidats de la saison annulée dans une nouvelle édition risque de se renouveler dans le futur, car ils ont été nombreux à faire savoir qu'ils voulaient une deuxième chance. Alexia Laroche-Joubert a d'ailleurs déclaré : "Comme vous le savez, on s'était engagés à les recevoir et à se dire que c'était possible de les dispatcher sur de futures saisons. On tient notre promesse."

Concernant le casting de ce Koh-Lanta 2020, des anciens sont de retour :Teheiura, Claude, Sara, Jessica, Moussa.