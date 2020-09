Koh-Lanta : Tournage imminent de la prochaine saison... en France !

Alors que TF1 diffuse actuellement la 21e saison de Koh-Lanta, baptisée Les 4 Terres en référence aux quatre équipes représentant le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, la production a déjà le nez dans la prochaine édition. Ce vendredi 11 septembre 2020, Denis Brogniart en a dit plus au micro Philippe Vandel dans Culture médias sur Europe 1.

Tout d'abord, l'animateur de 53 ans indique que "le casting est terminé, il est sympa" et qu'il y aura "plein de belles choses". D'ailleurs, le tournage aura lieu dans un mois. Mais comment, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, Koh-Lanta pourra donc être tourné ? Adventure Line Productions (ALP), la société productrice du programme, a une solution. Fini les îles Fidji où ils ont tourné les précédentes saisons, pas de Cambodge ni de Thaïlande, encore moins de Costa Rica où avait été tournée la deuxième saison... C'est en France que sera tournée la prochaine édition de Koh-Lanta !

Koh-Lanta en France, "mais la France c'est grand"

"Je vous donne un indice, mais je ne vous en dirai pas plus, lance Denis Brogniart. Ce sera en France. Mais la France, c'est grand. Ça peut être très loin..." Ni une ni deux, Philippe Vandel croit avoir trouvé la destination secrète : la Guyane. "Je vous laisse responsable de vos propos", prévient l'animateur du jeu d'aventure.

Mais les destinations possibles sont multiples. En effet, des territoires éloignés géographiquement de la métropole et aux statuts administratifs divers, à savoir les outremers, font également partie de la France. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les îles Wallis-et-Futuna ou l'île Clipperton pourraient éventuellement accueillir les aventuriers de la prochaine édition de Koh-Lanta...

En attendant d'en savoir plus, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce vendredi 11 septembre 2020 afin de découvrir le troisième épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres.