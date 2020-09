Koh-Lanta 2021 en France : Photos du lieu de tournage, un choix pas anodin

Alors que TF1 diffuse actuellement Koh-Lanta, Les 4 Terres, une édition spéciale où 24 aventuriers sont divisés en quatre équipes représentant le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, la prochaine saison du jeu est déjà en préparation. Et elle sera tournée très bientôt... en France ! "Mais la France, c'est grand", comme l'avait précisé Denis Brogniart.

D'après les informations exclusives de nos confrères de La Dépêche de Polynésie, le prochain Koh-Lanta sera tourné en Polynésie française. C'est plus précisément sur l'île de Taha'a que les équipes d'Adventure Line Productions (ALP) sont attendues dès le mois d'octobre. Toujours selon nos confrères, le ministère de la Culture et le gouvernement ne communiquent pas sur le tournage car TF1 et ALP souhaitent garder la surprise sur le lieu choisi pour accueillir les apprentis Robinson.

Koh-Lanta sur l'île de naissance de Teheiura

Taha'a n'a peut-être pas été choisie au hasard. En effet, il s'agit de l'île de naissance d'une véritable star du programme, aventurier emblématique de Koh-Lanta : Teheiura. Taha'a compte 5220 habitants, s'étend sur 53 km² et propose un paysage à couper le souffle. L'île en forme de fleur est située près de Bora Bora et présente des plages de sable blanc et fin au lagon magnifique ainsi qu'une végétation naturelle typique de Tahiti, un décor digne d'une carte postale.

Ce n'est pas la première fois que Koh-Lanta est tourné en Polynésie française. En 2005, Koh-Lanta Pacifique se jouait sur l'île des Pins puis cinq ans plus tard, en 2010, l'édition spéciale Le Choc des héros se déroulait à Poum.