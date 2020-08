Koh-Lanta 2020 : Les équipes et portraits des candidats des 4 Terres dévoilés

C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de Koh-Lanta. Le 28 août 2020, TF1 donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison baptisée Les 4 Terres. 24 candidats s'affronteront dans l'espoir de succéder à Naoil Tita. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission animée par Denis Brogniart, quatre équipes seront composées et chacune représentera une région : le Nord (les Violets), le Sud (les Bleus), l'Est (les Verts) et l'Ouest (les Oranges).

Ce mardi 11 août 2020, TF1 a dévoilé les portraits des aventuriers qui rythmeront les vendredis des téléspectateurs. Les équipes ont également été révélées comme vous pouvez le découvrir ci-dessous.





L'EQUIPE DU NORD

Fabrice (54 ans)

Ce garagiste au grand coeur est généreux et émotif. L'habitant de Maubeuge aime aussi beaucoup faire la fête et est fier de se battre pour sa région. Sa gentillesse peut parfois lui jouer des tours et il le sait. Il fera donc tout pour ne pas se faire avoir aux Fidji.

Lola (23 ans)

Cette pétillante candidate est étudiante en marketing et aide ses parents dans leur baraque à frites située à Berck. Pleine d'énergie et maligne, elle compte bien surprendre.

Adrien (30 ans)

Cet ingénieur ferroviaire parisien est un stratège. Rusé, ambitieux, il n'a pas peur de manipuler pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour le beau brun qui est aussi entraîneur de basket, Koh-Lanta est un jeu qu'il compte bien gagner.

Samuel (39 ans)

On peut dire que ce préparateur mental qui vient des Hauts-de-Seine sera la force tranquille de l'aventure. Apaisé et apaisant, cet ancien militaire compte bien déjouer les embûches autant physiques que psychologiques de cette rude aventure. Il se voit d'ailleurs déjà sur les poteaux.

Angélique (26 ans)

Chef de rang dans des bars parisiens, Angélique qui habite dans les Hauts-de-Seine veut aller loin. Dès l'âge de 5 ans et jusqu'à ses 14 ans, elle a vécu dans des familles d'accueil. Elle compte donc prendre une revanche sur la vie en prouvant qu'on peut s'en sortir malgré une enfance difficile.

Marie-France (49 ans)

Cette maman de deux grands garçons qui vit dans le Nord veut réaliser cette aventure pour elle après avoir consacré sa vie à ses fils. Directe, cette bouchère ne mâche pas ses mots et se méfie de tout et de tous... Elle pourrait donc bien faire quelques étincelles lors de l'aventure.





L'EQUIPE DE L'EST

Hadja (28 ans)

Cette handballeuse professionnelle venue de Champagne, à Epernay, est une dure à cuire et est très compétitrice. Énergique, elle ne supporte pas la faiblesse chez les autres et ne devrait donc pas faire de cadeaux à ses coéquipiers. Heureusement, son grand sourire vient parfois adoucir son fort caractère.

Loïc (20 ans)

Le montagnard, descendu tout droit du massif de la Chartreuse, aime les sensations fortes. Il est décrit comme étant sans filtre, simple, généreux et direct. En effet, il ne se pose pas de questions et préfère foncer. Amoureux de la nature, il ne devrait pas avoir trop de mal à se faire aux conditions difficiles de l'aventure.

Laurent (48 ans)

Professeur d'histoire-géographie en Isère, Laurent est posé et mesuré. Son regard affûté lui permet de voir les choses venir et d'encadrer sa tribu. Papa Jones, comme le surnomment ses élèves, veut aller loin.

Bertrand-Kamal (30 ans)

Celui que l'on surnomme BK a parcouru le monde grâce à son métier d'animateur et de responsable de club. L'homme originaire de Dijon sait mener les troupes, dans la joie et la bonne humeur. Mais attention, il est compétiteur et vient pour gagner.

Alexandra (32 ans)

Cette maman de deux petites filles vient du pays de Gex, dans l'Ain. Réservée, cette comptable de métier veut aller au-delà de sa timidité pour prouver qu'avec de la volonté on peut tout faire. Elle est sportive, endurante et s'est très bien préparée pour cette aventure.

Joaquina (38 ans)

Venue du Beaujolais, cette boulangère est une femme courageuse. Maman de trois enfants, elle a élevé ses garçons seule et a donc mis sa vie entre parenthèses pendant plusieurs années pour qu'ils ne manquent de rien. Afin de la remercier, les hommes de sa vie l'ont inscrite à Koh-Lanta, son rêve depuis toujours.

L'EQUIPE DU SUD

Mathieu (31 ans)

Originaire du Vaucluse, cet ingénieur est un sportif accompli, aujourd'hui reconverti en coureur professionnel d'Ultra Trail et moniteur de plongée. Fan de nature et d'efforts, cette aventure est taillée pour lui. Zen et débrouillard, il pourra mener son équipe très loin.

Carole (52 ans)

Cette Marseillaise pure souche a le mental et l'envie, mais aussi un fort caractère. Elle ne compte donc pas se faire marcher sur les pieds.

Alix (28 ans)

Un mental d'acier dans un corps sculpté. Cette pompier volontaire d'Aubagne et coach sportive se prépare depuis des années pour cette émission. Elle aime se dépasser et réussir. Quand elle a quelque chose à dire, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle sera à coup sûr un élément fort de cette tribu du Sud.

Aubin (23 ans)

Venu du Gers, cet agent immobilier, papa d'un petit Noré (8 mois) est responsable de son agence immobilière. Le candidat, qui est en couple depuis cinq ans avec une certaine Eléa, veut réussir pour prouver sa valeur et remporter les 100 000 euros pour son bébé.

Ava (26 ans)

Cette jeune Corse a une âme d'entrepreneuse. A la tête de son restaurant de poisson, elle est têtue et débrouillarde.

Sébastien (37 ans)

L'Ardéchois, qui est agent municipal, est un coeur sensible. Ce papa poule ne s'est jamais éloigné de ses deux fillettes, ni de ses montagnes de l'Ardèche et des Cévennes. Mais il est proche de la nature et ne devrait donc pas être perdu aux Fidji.





L'EQUIPE DE L'OUEST

François (47 ans)

Le pays basque est à l'honneur avec François. Ce grossiste en travaux aime tout de sa région : la gastronomie, la pelote basque, les chants... Il veut faire honneur à sa terre et faire le bonheur de ses fils. Attachant et avec un fort caractère, François devrait marquer les esprits.

Diane (25 ans)

Petite fille gâtée du Béarn, Diane veut prouver sa valeur personnelle. Agent immobilier, cavalière émérite, elle veut montrer à son monde qu'elle peut se frotter à des conditions difficiles et s'en sortir haut la main. Une grande force de caractère se cache derrière son large sourire.

Jody (32 ans)

Ostréicultrice, Jody sait ce que c'est que travailler et lutter contre les éléments. Nature, sincère, Jody aime autant la solitude qu'être entourée. Indépendante, elle ne compte que sur elle-même pour représenter dignement la Charente-Maritime.

Brice (22 ans)

Animateur radio, ce jeune Creusois très souriant et jovial veut faire briller le Limousin. Énergique et motivé comme jamais, Koh-Lanta c'est son rêve d'enfant. Il s'est donc entraîné d'arrache-pied pour être sacré gagnant.

Dorian (30 ans)

Contrôleur de train et athlète, spécialiste du saut de haies (il a été champion de France du 3000 mètres steeple), Dorian, originaire de Caen, croque la vie à pleine dents. Il aime rire, et apprécie la compagnie des autres. Mais c'est aussi un féroce compétiteur qui ne supporte pas de perdre. Il s'est donc bien entraîné pour cette belle aventure.

Estelle (47 ans)

Conseillère chez Pole Emploi et maman célibataire de deux garçons (Julien, 22 ans, et Enzo, 10 ans), la candidate venue de Seine-Maritime est une femme courageuse. Elle a longtemps été membre de l'équipe de France féminine de cyclisme, emmenée par Jeannie Longo. Le dépassement de soi et le dévouement, elle connaît.