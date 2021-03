Koh-Lanta 2021 : Sylviane éliminée, déjà un blessé évacué et des tensions !

Ce vendredi 12 mars 2021, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Cette nouvelle saison, baptisée Les Armes secrètes promet bien des rebondissements... Résumé de ce premier épisode, marqué par l'élimination d'un premier aventurier sur les vingt en course pour le titre de vainqueur.

Composition des équipes et avantages de taille

Chaque aventurier débarque sur l'île à bord de pirogues de guerriers mahori. Et à peine arrivés face à Denis Brogniart, ils disputent leur toute première épreuve, commencée en solo... terminée en duo !

Leur mission est la suivante : passer une première étape d'un parcours, récupérer un carquois où se trouve un bracelet avec une couleur. De là, ils doivent chacun rejoindre la personne qui a le même brassard et former ensemble un binôme mixte. Enfin, leur but est de faire du feu. Les deux premiers duos à réussir la mission bénéficieront d'un précieux avantage pour la suite du jeu. Les membres des deux derniers binômes auront chacun une voix contre eux au prochain conseil.

Candice et Hervé obtiennent la première place et deviennent les deux capitaines de l'équipe rouge ! Ils sont suivis par Aurélien et Laëtitia qui ont comme récompense le rôle de capitaines de l'équipe jaune. Les deux duos ont également des armes secrètes qui ne sont efficaces que si elles restent secrètes. Au conseil, si une seule moitié du talisman est jouée, cela compte comme une immunité pour l'aventurier. Si les deux parties sont jouées, les deux aventuriers votent chacun deux fois.

Les deux derniers duos sont Frédéric et Elodie ainsi que Shanice et Mathieu. Chacun inscrit son prénom sur un bulletin de vote. Mathieu ne se contrôle plus et s'énerve.

Composition des équipes

L'équipe rouge (Oro) est composée de : Candice, Hervé, Marie, Jonathan, Gabin, Frédéric, Maxine, Magali, Arnaud, Laure.

L'équipe jaune (Toa) est composée de : Aurélien, Laëtitia, Thomas, Myriam, Vincent, Flavio, Shanice, Mathieu, Sylviane, Elodie.

Chaque tribu prend possession de son camp. Chez les jaunes, quelques tensions se font ressentir. Sylviane stresse de voir l'avancée, trop lente selon elle, de la construction de la cabane. Aurélien défend ses positions. Du côté des rouges, la cabane est aussi un sujet sensible : l'abri est trop petit et les femmes décident de dormir sur la plage. Au petit matin, les rouges font le feu. Les jaunes tentent leur chance mais manquent de technique... pas de feu pour eux !

Epreuve d'immunité, déjà un blessé

Coordination, cohésion et sens de l'équilibre sont les maîtres-mots de cette première épreuve d'immunité. Le but de chaque équipe est de tenir tous ensemble, à dix donc, sur une poutre et de tenir en position debout cinq secondes. Mais pour parvenir à cette poutre, les aventuriers doivent passer un parcours de cinq plateformes au beau milieu de l'océan. L'équipe avance sur chaque plateforme au complet, une vraie difficulté...

Avantage aux rouges qui passent la première plateforme haut la main tandis que les jaunes sont à la traîne... Alors que les jaunes rattrapent leur retard, Elodie chute lourdement, atterrissant les jambes écartées sur une poutre. La douleur est intense, l'aventurière est évacuée afin d'être soignée. Elle va bien mais ne peut pas poursuivre l'épreuve. Les jaunes finissent à neuf, les rouges se séparent de Magali afin d'être au même niveau.

Sylviane ralentit les jaunes et la victoire est finalement pour les rouges ! Les jaunes ruminent et s'agacent de voir leurs adversaires hurler leur joie tandis qu'eux attendent des nouvelles de leur camarade blessée... Mais dans leur défaite, les jaunes ont une bonne nouvelle : le retour d'Elodie.

De retour sur le camp, deux aventurières jaunes se sentent en danger : Elodie, qui a perturbé l'épreuve, et Sylviane qui a ralenti l'équipe. Les stratégies vont bon train, et Thomas se dévoue pour voter contre Elodie, dans le cas où Sylviane sort un collier. Il faut dire que l'aventurière passe du temps dans la forêt à la recherche du précieux bijou...

Conseil

Avant le vote, Denis Brogniart revient sur ces trois premiers jours d'aventure et notamment sur la composition des équipes. Aurélien avoue qu'il ne souhaitait pas prendre Mathieu dans son équipe au départ. Aujourd'hui, il explique s'être trompé et avoir découvert un "excellent camarade".

Pas d'arme secrète jouée ce soir ni de collier d'immunité.

Lors du dépouillement, Denis Brogniart compte sept voix contre Sylviane, quatre contre Elodie, une contre Mathieu et une contre Shanice. C'est donc Sylviane qui est éliminée.