Koh-Lanta All Stars 2021 : Freddy blessé et éliminé, Laurent totalement nu et choc au Conseil !

Koh-Lanta a déjà 20 ans. La saison anniversaire tant attendue du jeu d'aventure est enfin diffusée sur TF1 ! Mardi 23 août 2021, et non plus le vendredi, le premier épisode de cette version All Stars est diffusé. Denis Brogniart présente les vingt candidats de taille sélectionnés, "la crème de la crème"... et tous rentrent dans le dur, dès le début ! Résumé de cette première folle soirée de Koh-Lanta, La Légende.

Épreuve d'immunité pour les hommes, déjà un blessé

D'entrée de jeu, les règles sont annoncées : les hommes et les femmes sont séparés. Aussi, pas d'épreuve de confort, pour le moment du moins. Et enfin, pas d'épreuve en équipe... mais en individuel ! Des changements qui risquent de chambouler les aventuriers !

Les hommes se lancent directement dans leur première épreuve d'immunité, l'une des plus mythiques de Koh-Lanta : le parcours du combattant... XXL, avec pas moins de treize obstacles. Les deux premiers seront immunisés au conseil, les deux derniers auront une voix chacun contre eux au Conseil. Un autre avantage stratégique sera donné au gagnant de l'épreuve.

Freddy, Laurent, Teheiura et Claude sont en tête. Mais au moment d'aller récupérer un sac de 5 kilos sous l'eau, Teheiura prend beaucoup de retard. Il ne trouve pas son sac malgré ses multiples plongeons... Ses camarades sont tous loin devant, sauf Sam qui rester l'aider. Teheiura se fâche et ordonne au jeune sportif de poursuivre le jeu... en vain. Après un moment à chercher à deux, Sam trouve le sac de l'aventurier et ils avancent ensemble vers la prochaine étape du parcours. De son côté, à l'avant-dernière épreuve, celle des cordes, Freddy se blesse et ne parvient plus à avancer.

Claude arrive premier, suivi par Laurent Maistret, Ugo et Patrick. Les autres suivent, et les deux derniers sont Sam et Freddy. Ce dernier est "mal embarqué" comme l'indique Denis Brogniart : il a mal à l'épaule et est emmené à l'infirmerie. Après l'épreuve, Sam et Teheiura fondent en larmes à l'évocation du beau geste du jeune aventurier pour son aîné.

Premières stratégies, un nouvel arrivant

De leur côté, les femmes partent à la découverte de leur camp. Elles apprennent ainsi que cette fois-ci, compte tenu du haut niveau du casting il n'y a pas de malle, pas de wok et pas de riz ! Elles n'ont le droit qu'à deux machettes uniquement. Elles s'organisent rapidement pour la construction de la cabane.

Les hommes découvrent à leur tour leur île. Et à peine installés, Laurent Maistret fait le show : il se dévoile nu, la main sur son sexe et fesses à l'air ! De quoi amuser la galerie. Après une nuit sous une forte tempête, l'heure est aux stratégies. Patrick se demande déjà qui pourrait bien être éliminé au Conseil... De son côté, Claude évoque une "entente évidente" avec Teheiura, Sam, Laurent et Namadia. Maxime, Patrick et Ugo seraient sur la sellette...

Et c'est déjà l'heure de l'épreuve d'immunité pour les femmes. Comme pour leurs camarades : les deux dernières ont un vote contre elles, les deux premières sont intouchables et la gagnante aura un avantage au Conseil. À l'aide d'un grappin, les aventurières doivent récupérer trois palets de bois. Mais d'abord, elles doivent aller récupérer une corde à accrocher au grappin. Elle se trouve tout au bout d'un parcours en plusieurs étapes. Leur mission : nouer huit cordelettes entre elles afin d'en faire une suffisamment longue.

Sur la course, Clémentine est première, suivie de Candice et Karima. Mais c'est finalement Coumba qui remporte l'épreuve ! Alix suit et se classe en deuxième position. Les deux dernières sont Clémentine et Alexandra !

De retour sur le camp, place aux stratégies. Les perdantes craignent pour leur place. Toutes discutent à droite, à gauche afin de connaître la tendance. Clémence et Alexandra font un pacte : elles se soutiendront coûte que coûte. De son côté, Christelle envisage d'éliminer Clémence qui a déjà gagné deux fois et est donc déjà une légende.

Sur l'île des hommes, grande annonce : Denis Brogniart débarque avec Loïc, ex-camarade du regretté Bertrand-Kamal. Freddy ne reviendra pas, il doit être immobilisé pendant plusieurs semaines et est contraint de quitter l'aventure sur décision médicale. La vie reprend sur le camp et Sam, toujours focalisé sur le feu, explique que s'il parvient à le faire il souhaite le donner aux filles. Ses camarades ne sont pas d'accord. Après plusieurs tentatives, Sam parvient à faire le feu !

Règlement de compte au conseil, fausses éliminations ?

Denis Brogniart retrouve les vingt aventuriers au Conseil. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Avant toute chose, présentation de Loïc aux femmes et Sam donne un superbe cadeau aux aventurières : le feu.

Aussi, Coumba et Karima règlent leurs comptes avec Alix, qui a dit sur le camp qu'elle souhaitait les éliminer car elle les craint. Clémentine, qui a avoué à Karima avoir peur d'elle, est également mêlée à la dispute.

Enfin, place aux votes. Les deux tribus votent chacune leur tour. Avant le dépouillement, Denis Brogniart annonce que Coumba et Claude ont la possibilité de désigner l'aventurier de l'autre équipe qui pourra voter une nouvelle fois. Coumba donne son vote à Claude "parce qu'il a gagné" et lui fait de même.

Chez les hommes, Sam a une voix, Patrick aussi et Ugo en a dix contre lui ! C'est donc Ugo qui est éliminé chez les hommes. Du côté, des femmes, Clémence récolte cinq voix, Karima en a six, Clémentine et Alexandra en ont chacune une. C'est donc Karima qui est éliminée chez les femmes.

Des départs difficiles pour les deux aventuriers qui pourraient prolonger un peu plus leur séjour dans Koh-Lanta ! En effet, Ugo et Karima quittent le Conseil et se retrouvent devant une pancarte bien mystérieuse. "A vous de choisir...", peut-on y lire. Affaire à suivre !