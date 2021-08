Koh-Lanta All Stars 2021 diffusée le mardi : Alexia Laroche-Joubert s'explique

Evénement pour les fans de Koh-Lanta . A partir du 24 août 2021, TF1 diffusera une nouvelle version All Stars afin de fêter les 20 ans du programme. Ainsi, vingt aventuriers emblématiques se sont envolés pour la Polynésie française afin de s'affronter dans des conditions encore plus difficiles. Pas de riz ou de confort pour cette saison, ce sera à la dur ! Autre changement et pas des moindres, mais qui ne concerne pas les participants : la date de diffusion. Un sujet évoqué par la productrice Alexia Laroche-Joubert lors de son passage dans l'émission Le Club de l'été, sur Europe 1, ce lundi 9 août.

Quand la date de diffusion est tombée, les fans de Koh-Lanta ont eu une grosse surprise. En regardant leur agenda, ils ont découvert que ce n'est pas le vendredi mais le mardi que l'édition spéciale serait diffusée. Une nouvelle qui a surpris mais aussi parfois un peu agacé certains téléspectateurs. Lors de son passage sur les ondes d'Europe 1, Alexia Laroche-Joubert n'a donc pas échappé à une question sur le sujet. "TF1 m'en avait parlé l'année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non. Mais cette année, s'il y avait eu une émission qui pouvait affronter un changement de case après vingt ans sur la case du vendredi, c'était justement cette série anniversaire. TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes", s'est-elle justifiée.

La femme de 51 ans a rappelé qu'en 2009, Le Retour des héros avait également été diffusée le mardi. Et la saison avait réalisé la meilleure moyenne toutes saisons confondues avec plus de 8 millions de téléspectateurs. Une performance qui pourrait se reproduire cette année. "Il y a plus de monde le mardi soir, notamment des jeunes. Et il y a également plus d'assiduité et de gens qui reviennent épisode après épisode", a-t-elle poursuivi. Alexia Laroche-Joubert a toutefois reconnu que c'est tout de même un "risque de perturber les habitudes des téléspectateurs". "C'est notre rôle de producteur que de suivre et d'affronter avec le diffuseur de nouvelles cases. Et c'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie d'autant que les séries américaines sont un peu chamboulées et que les audiences sont moins bonnes", a-t-elle conclu.

Le casting du nouveau Koh-Lanta All Stars

Prochainement, le public aura donc le plaisir de retrouver Claude (finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L'île des héros en 2020), Teheiura (finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition en 2014 et de L'île des héros en 2020 et Freddy (éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014). Sam (membre du jury final de L'île des héros en 2020), Laurent Maistret (éliminé à l'épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014), Phil (éliminé aux poteaux en 2014 dans La Nouvelle édition) et Maxime (membre du jury final de la saison 20 en 2019), Namadia (éliminé au 25e jour, Koh-Lanta 2012), Patrick (finaliste en 2009 et a aussi participé en 2021) et Ugo (gagnant en 2012) ont également répondu présent.

Du côté des femmes, la production a pu compter sur Alexandra (gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020), Clémence Castel (vainqueur de la saison 5 en 2005 et du Combat des héros en 2018, membre du jury final du Retour des héros en 2009), Coumba (membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012), Clémentine (finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du Combat des héros en 2018), Candice (membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du Combat des héros en 2018), Alix (membre du jury final de la saison 21 en 2020) ou encore Christelle (vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du Retour des héros en 2009) et Cindy (finaliste de Koh-Lanta 2019), Jade (finaliste en 2007 et 2009), Karima (éliminée au 32e jour dans l'édition diffusée en 2016).