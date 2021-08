Koh-Lanta All Stars 2021 : Le casting et la date dévoilés, pas de confort ni de riz... 1eres infos !

La saison All Stars 2021, intitulée Koh-Lanta : La Légende, promet déjà de faire sensation. Ce mardi 3 août, ces derniers peuvent se faire une idée de ce qui les attend.

Pour commencer, c'est le mardi 24 août que le lancement aura lieu sur TF1. Une grande première pour le programme habitué depuis des années à la case du vendredi soir. Mais surtout, la production a mis le paquet sur le casting qui s'annonce tout simplement alléchant. Ce sont dix aventuriers et dix aventurières emblématiques qui ont été appelés à retenter leur chance pour entamer une guerre des sexes avant la réunification en Polynésie française.

Le casting se dévoile

Parmi eux ont été confirmés : Claude (finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L'île des héros en 2020), Teheiura (finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition en 2014 et de L'île des héros en 2020) et Freddy (éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014). Mais aussi Sam (membre du jury final de L'île des héros en 2020), Laurent Maistret (éliminé à l'épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014), Phil (éliminé aux poteaux en 2014 dans La Nouvelle édition) et Maxime (membre du jury final de la saison 20 en 2019), Namadia (éliminé au 25e jour, Koh-Lanta 2012), Patrick (finaliste en 2009 et a aussi participé en 2021), Hugo (gagnant en 2012).



Les garçons auront du fil à retordre face à Alexandra (gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020), Clémence Castel (vainqueur de la saison 5 en 2005 et du Combat des héros en 2018, membre du jury final du Retour des héros en 2009), Coumba (membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012), Clémentine (finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du Combat des héros en 2018), Candice (membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du Combat des héros en 2018), Alix (membre du jury final de la saison 21 en 2020) ou encore Christelle (vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du Retour des héros en 2009) et Cindy (finaliste de Koh-Lanta 2019), Jade (finaliste en 2007 et 2009), Karima (éliminée au 32e jour dans l'édition diffusée en 2016).

Des nouvelles règles qui changent tout

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques semaines, Denis Brogniart a par ailleurs présenté les nouvelles règles de la saison qui chamboulent tout le jeu. "Tout a été fait pour apporter des nouveautés et surprendre les aventuriers, notamment avec le retour de l'île de l'Exil qui sera un élément important du début à la fin de leur aventure, mais également avec un rendez-vous des ambassadeurs très particulier et déstabilisant, même pour des aventuriers expérimentés", a teasé l'animateur.

En outre, nos confrères de Puremédias ont révélé qu'il n'y aurait pas d'épreuve de confort "dans un premier temps", ni de traditionnel stock de riz. Les aventuriers auront en revanche avec eux deux machettes par tribu. La première épreuve donnera le ton avec un "parcours du combattant musclé" constitué de 13 obstacles. À la clef : une immunité pour les deux candidats les plus rapides. Les deux derniers, en revanche, seront obligés de voter contre eux-même lors du conseil. Un premier conseil haut en couleur qui verra éliminer un homme et une femme d'entrée. Vivement la diffusion !