Laurent Maistret "rarement tout nu", même avec sa compagne : pourquoi il a tant de mal à se dénuder

Le 5 février 2021,Laurent Maistret s'est dénudé dans l'émission Stars à nu qui vise à promouvoir le dépistage précoce du cancer du côlon. Très pudique, le candidat a accepté de participer à l'émission pour rendre hommage à sa maman Aïcha (décédé en janvier 2021 après des années de lutte contre un cancer de la peau). Interviewé par TV Mag, l'ancien candidat de Koh-Lanta a confié à quel point il avait été compliqué pour lui de retirer ses vêtements devant la caméra.

J'ai toujours été gêné...

Il explique : "Me mettre à nu n'a vraiment pas été évident. Pour le coup, c'est moi qui avais besoin d'aide. Je pense que j'étais celui qui a eu le plus de mal à montrer son sexe. Je n'étais pas chaud du tout pour le faire. Il y avait du monde ! Même avec mes potes, mes meilleurs amis qui me connaissent par coeur, que ce soit sous la douche ou dans des vestiaires, je ne me mets pas nu. (...) Même quand je suis avec ma partenaire, je suis rarement tout nu."

Pourtant très bien bâti, Laurent semble donc avoir quelques complexes concernant son anatomie qui l'ont bloqué pendant le tournage de l'émission. "Avec mes petites amies, je ne me mets pas à poil facilement non plus. Vous imaginez bien que devant un public de 200 personnes, avec un gros spotlight sur moi, ça a été particulièrement difficile. Je n'ai aucun problème à me mettre torse nu mais de montrer mon intimité est compliqué pour moi. Depuis tout petit d'ailleurs, j'ai toujours été gêné." révèle le jeune homme de 38 ans.

D'ailleurs, Laurent a finalement choisi de porter un cache-sexe pour le strip-tease final contrairement aux autres célébrités présentes dans l'émission. Une magnifique prestation (avec ou sans cache-sexe) qui a a rassemblé 13,8% de PDM, soit près de 3 278 000 téléspectateurs.