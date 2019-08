Laurent Maisret et sa vie sexuelle : "Ce n'est pas le but de pécho à tout prix"

Laurent Maistret l'avoue bien volontiers, "c'est plus compliqué avec les filles depuis que je fais de la télé". Remporter Danse avec les stars, Koh-Lanta, montrer ses abdominaux dans Ninja Warrior ou son beau sourire dans Le Meilleur Pâtissier ne serait pas un si grand avantage avec les femmes. "Je ne suis pas du genre à virevolter. Les filles ont des préjugés sur moi, notamment celui du mec qui peut avoir tout ce qu'il veut ! Donc je suis toujours en train de me justifier. Je préfère une fille qui ne me reconnaît pas", explique-t-il, lors d'une interview accordée à Public, le 9 août 2019.

Alors a-t-il réussi à trouver l'amour malgré tous ces obstacles ? Questionné sur son hypothétique vie de couple, il répond : "C'est compliqué, on ne sait pas trop ce qu'on veut." Libre ou pas, on ne saura pas pour le moment. Laurent Maistret en profite également pour livrer ses meilleurs conseils de drague. "Quand une fille me plaît je suis toujours un peu maladroit, timide... Après j'aime bien rigoler, je suis un gros déconneur donc je joue le kéké !", indique le sportif de 36 ans. Mais attention à ne pas le prendre pour un éternel dragueur : "Ce n'est pas le but de pécho à tout prix !", prévient-il.

Laurent Maistret n'a pas toujours été le tombeur qu'il est aujourd'hui. Il avoue que sa première fois s'est faite un peu précipitamment. "J'avais 18 ans. Ce n'est pas le meilleur souvenir de ma vie... C'était chez un pote, j'étais stressée de passer à l'acte, donc j'ai fait un peu n'importe quoi", déplore-t-il.

Retrouvez l'interview de Laurent Maistret en intégralité dans le dernier numéro de Public (N°893), paru le 9 août 2019.