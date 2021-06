Freddy (Koh-Lanta) taclé par une ex-aventurière bien connue : un clash éclate !

Un clash a éclaté entre Freddy, aventurier de Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, et Catherine, vue dans Koh-Lanta : Vanuatu en 2006. C'est sur Twitter que les esprits se sont échauffés après que l'ex-chauffeur de bus a témoigné son envie d'intégrer une prochaine édition All Stars du célèbre jeu de survie de TF1.

"Interview avec Freddy Bolzer, un des héros de la saison 16 au Cambodge : 'Je me tiens prêt pour un retour, je n'attends que ça'", voici le tweet sur l'entretien de l'aventurier avec nos confrères de TV Mag à l'origine de la querelle entre ex-apprentis Robinson. En effet, face à cette déclaration du père de famille, Catherine Brun, active sur les réseaux sociaux, a donné son avis. "Encore un qui n'a pas de vie", lance cette mère au foyer de 57 ans. Et elle ne s'arrête pas là. En effet, Catherine devient un peu plus virulente et balance : "Ça me saoule ça ! La pauvreté de l'intérêt de leur existence ! Juste vouloir passer à la télé ! C'est triste pour eux."