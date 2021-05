Freddy (Koh-Lanta) obligé de changer de métier après le jeu : les raisons révélées

C'était en 2016, dans Koh-Lanta, l'île au trésor. Freddy s'est hissé jusqu'à la mythique épreuve des poteaux, finalement remportée par Benoît. Le grand brun a choisi Jesta, qui est aujourd'hui sa femme, comme partenaire de finale et est finalement ressorti grand gagnant de cette aventure. Pour TV Mag, Freddy se souvient des quarante-deux jours passés aux îles Fidji... et de son retour à la réalité aussi.

Koh-Lanta est une émission suivie par des millions de téléspectateurs chaque semaine. En y participant, ce père de famille ne se doutait pas de l'impact que le programme aurait sur son quotidien, notamment niveau professionnel. Lors de la diffusion de son portrait à l'antenne de TF1, Freddy se présentait comme "pilote de bus". Aujourd'hui, il exerce un autre métier et Koh-Lanta n'y est pas pour rien !

Freddy "empêché de faire son travail correctement" après Koh-Lanta

"Je travaille toujours avec la même entreprise. L'exposition du programme faisait que beaucoup de gens très sympathiques me reconnaissaient dans le bus et cela a pu m'empêcher de faire mon travail correctement, lance-t-il, amusé. Donc j'ai demandé à changer, je suis désormais chargé de contrôle et d'inspection, je fais appel à des entreprises extérieures sur le réseau métro pour effectuer divers chantiers d'entretien."

Mais ce n'est pas tout ! Ce jeune père de famille qui avait touché les téléspectateurs en adressant un tendre message en langue des signes à ses parents malentendants dans le jeu de survie a bien d'autres projets. "À bientôt 34 ans, j'aimerais encore vivre de nouvelles choses et me lancer dans de nouveaux projets avec ma femme", confie-t-il, sans toutefois en dire plus.

En attendant, Freddy n'attend qu'une chose : intégrer le casting d'un Koh-Lanta All Stars. "Sur une édition comme celle des 20 ans, vous ne pouvez pas postuler, c'est la production qui vous sollicite directement. Je comprends que je n'y sois pas parce que ce sont les 20 ans, d'autres candidats ont marqué l'aventure bien plus que moi", confie-t-il, sans "aucune jalousie, ni rancoeur". Son tour viendra peut-être, qui sait...