Koh-Lanta All Stars 2021 : Freddy pas retenu, il réagit avec humour et recadre les autres recalés

Koh-Lanta va fêter ses vingt ans. A cette occasion, la production a préparé une nouvelle édition All Stars avec des aventuriers emblématiques. Mais il n'y avait pas de place pour tout le monde et, sans surprise, la déception était grande pour les participants recalés. Mohamed Derraji (finaliste en 2005) n'a pas caché sa tristesse. De son côté, Freddy (2016) a préféré réagir avec humour sur Instagram, le 8 avril 2021.

Le charmant blond n'est pas passé à côté des vidéos de Mohamed qui partageait sa déception et sa colère de ne pas s'être envolé pour le nouveau Koh-Lanta, alors qu'il s'entraînait depuis huit mois. Et il a souhaité lui répondre, à sa façon. Freddy a remis l'un de ses bandanas jaunes, a pris une carte de l'épreuve d'orientation ou une boussole. Avec une voix plus grave, il a lancé : "Salut tout le monde, salut Mohamed. Je voulais rebondir sur ta vidéo. Moi non plus ils ne m'ont pas pris. Ils ont sûrement pris l'ancienne version de Freddy, la nouvelle ils n'en veulent pas. J'avais hâte de remettre mon titre en jeu. Mais je crois qu'ils n'ont pas mon nouveau numéro, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas appelé."

Quelques minutes plus tard, Freddy a repris son sérieux et enfilé des habits de tous les jours. L'ex-aventurier a tenu à répondre à tous ceux qui étaient vexés de ne pas avoir été retenus au casting : "Non plus sérieusement les copains, un petit message. Oui c'est vrai on est déçu, oui c'est vrai on a tous envie d'y retourner. Mais il ne faut pas oublier qu'on l'a tous fait au moins une fois. La vie continue, il n'y a pas que Koh-Lanta. Nous sommes en bonne santé, en tout cas je l'espère pour tout le monde. Donc prenez soin de vous et des Koh-Lanta il y en aura d'autres. Qui sait, pas celui-là mais l'autre." De sages paroles.