Koh-Lanta All Stars 2021 : Un aventurier emblématique recalé, vexé il promet que "ça va barder"

Puis, après avoir partagé de nombreux messages d'internautes mécontents d'apprendre qu'il ne fera pas son retour à la télévision, Mohamed a pris la parole en story : "La déception et la peine sont grandes. Mais j'ai parlé avec mon coach et ma famille. Ils m'ont dit qu'il fallait rebondir. (...) On avait cette envie forte de marquer le coup. Ça faisait huit mois que je me préparais avec mon coach. Je suis un peu déçu parce que ni la prod' ni TF1 ne m'a contacté pendant le casting. On m'a contacté hier pour me dire que je n'étais pas pris. Ça m'a un peu vexé parce que je me dis que ce programme, je l'ai construit avec beaucoup d'autres légendes, sans prétention."

Il a ajouté : "On m'a clairement fait comprendre que je ne faisais pas partie des 20 meilleurs. Je l'ai un peu mal pris parce que je suis quelqu'un qui a du caractère et qui aime bien les challenges. Mais je me dis que la route est longue et qu'il y en aura d'autres." Il a malgré tout souhaité bonne chance aux aventuriers sélectionnés.

Mais à force de voir des messages d'internautes en colère, Mohamed a fini par s'agacer. "Ca va barder. Je suis désolé mais les fans de Koh-Lanta ne comprennent pas. Ma messagerie est débordée et les pages de Koh-Lanta TF1 sont alimentées d'incompréhension", a-t-il posté. Reste à savoir si depuis, la tension est retombée.